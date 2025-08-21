Ingresa en prisión por vender cocaína en su negocio de la calle Argentina de Cáceres

R. H. Jueves, 21 de agosto 2025, 12:23 Comenta Compartir

La Policía Nacional detuvo el pasado martes, día 19, a un hombre de 54 años por vender cocaína en su negocio de la calle Argentina de Cáceres, desmantelando así un punto de venta de sustancias estupefacientes de la ciudad. El arrestado ha ingresado en prisión.

La investigación comenzó a principios de este verano a raíz de diversas informaciones relativas a la existencia de un punto de venta de droga en un local comercial ubicado en dicha calle.

Los agentes llevaron a cabo diversos dispositivos de vigilancia y observaron que varias personas accedían y salían de forma inmediata. Entre ellos, los policías identificaron a conocidos consumidores de drogas, incluso llegaron a intervenir en alguna ocasión hasta 10 dosis de cocaína tras la salida del local.

El pasado miércoles, la Policía llevó a cabo un registro en el establecimiento y detuvo al propietario. La cantidad total de droga fueron 47 dosis de cocaína. Además, se le intervino una báscula de precisión, útiles para preparar las dosis y 480 euros en metálico.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Está acusado de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas.