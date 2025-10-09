Un joven de 24 años, detenido en Cáceres por estafar varias veces a la misma tienda en compras 'online' Engañaba al establecimiento sustituyendo los productos originales por otros de menor valor para quedarse con los artículos y el reembolso del dinero

La Policía Nacional de Cáceres detuvo el pasado 7 de octubre a un hombre de 24 años por estafar de manera reiterada a un mismo establecimiento.

Los hechos denunciados relataban cómo una persona realizaba múltiples compras por internet en una tienda, normalmente de productos de telefonía móvil, para posteriormente devolverlos, alegando haberlo recibido dañado o haber recibido un producto diferente al solicitado sustituyéndolos por otros de escaso valor. Así, este estafador conseguía quedarse con el producto y que el establecimiento le reintegrara el importe o le enviara otro idéntico, con el consiguiente perjuicio económico.

Según informa la Policía Naiconal en una nota de prensa, representantes del establecimiento alertaron del modus operandi de esta persona, que había realizado compras 'online' desde distintas localidades de la provincia cacereña. Las devoluciones fraudulentas se producían poco después de la recepción de los artículos, levantando las sospechas por el volumen y la rapidez de las operaciones.

Los agentes llevaron a cabo las gestiones tendentes al esclarecimiento de estos hechos, rastreando la trazabilidad de los pedidos, comprobando que se habían realizado en distintas localidades y utilizado identidades falsas, dificultando la investigación policial.

La investigación dio como resultado la identificación, localización y detención de esta persona, un joven de 24 años de edad, en la ciudad de Cáceres, quien tras la instrucción del pertinente atestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Cointinúan las gestiones policiales a fin de determinar el alcance total de lo estafado y posibles implicaciones adicionales.