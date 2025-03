«Vivir en la calle deja una huella irreparable». Habla Hugo Alonso, coordinador de DYA social en Cáceres, un área que trabaja directamente con personas ... desfavorecidas, algunas de las cuales no tienen vivienda. Esta organización lleva cuatro años colaborando con el protocolo del frío y del calor del Imas (Instituto Municipal de Asuntos Sociales), que asiste con unidades móviles a las personas sin hogar de las inclemencias meteorológicas y en la que participan otras entidades como Cáritas o la obra social La Milagrosa.

Para Hugo fue un mazazo recibir la noticia de la muerte de José, un 'sin techo' que falleció el pasado miércoles y a quien conocía personalmente, ya que le había proporcionado alimentos y otros recursos, también emocionales, como conversación e información, desde diciembre de 2022.

Aunque este miembro de DYA no conoce la historia previa de José, que fue encontrado el miércoles por la mañana bajo unos setos de Cánovas, indica que en la mayor parte de los casos hay «adicciones de muchos tipos, problemas familiares derivados de ellas y cuestiones de salud mental que no han sido bien gestionadas».

Hugo Alonso pone el acento en las dificultades que tienen estas personas para encontrar un espacio en el que vivir. «Es un tópico que quieran vivir así, yo creo que nadie quiere vivir en la calle, lo que sí es cierto es que en muchas ocasiones los recursos que ofrecemos no encajan con algunas necesidades que desde las instituciones tampoco podemos garantizar». Se refiere el coordinador de DYA a los centros de acogida en el que no se permite el consumo de sustancias estupefacientes y alcohol. «Si no se cumple con esa norma no se puede permanecer allí, pero es una norma razonable para garantizar la reinserción de esa persona».

En pareja

José, que convivía como pareja con una mujer, había intentado infructuosamente alquilar una vivienda en el sector privado. «Él tenía capacidad de alquilar y nunca nadie le quiso alquilar una vivienda, fue una de las últimas conversaciones que tuve con la pareja», revela este voluntario. «Hay muchas personas en la calle que tienen la capacidad de alquilar una vivienda porque tienen pensión o ayudas y que los propietarios de esa ciudad les bloquean su acceso, es un círculo vicioso del que cuesta salir», detalla Hugo. Sin domicilio es muy difícil mantener la higiene personal o recibir correspondencia (como citas médicas) y poner las bases para hacer una vida normal. Cuesta encontrar la puerta de salida. Los recursos públicos de alquiler social no son suficientes, indica este responsable de DYA. Tiene constancia de que José había pedido información sobre vivienda en el Imas, aunque no conoce exactamente si la había solicitado o el punto en el que estaba este proceso.

«No tener un domicilio propio se convierte en un círculo vicioso del que cuesta mucho salir, deja una huella irreparable» Hugo Alonso Coordinador de DYA social en Cáceres

En todo caso este voluntario reconoce que hay un punto en el que el problema de vivir en la calle no se resuelve ni con recursos por la vulnerabilidad de unas personas que se han vuelto «transparentes» para la sociedad. «Cuando hay personas que por cuestiones de salud mental no pueden tomar decisiones estables y sostenidas en el tiempo los profesionales que estamos alrededor nos vemos con pocas herramientas para poder abordar las situaciones particulares, la autonomía de la persona está por encima de todo, su capacidad de decidir y la libertad que tienen esas personas, incluso cuando tiene adicciones».

En esta ola de calor que empieza a remitir a partir de mañana DYA está atendiendo en Cáceres a unas seis o siete personas por cada salida, un número menor que en la anterior, en la que se proporcionó alimentos a alrededor de 15, personas de paso que estaban pendientes de recursos para viajar a otros destinos o encontrar una habitación.