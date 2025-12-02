HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Jornada de cooperación con guardas rurales

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

REDACCIÓN. La comandancia de la Guardia Civil de Cáceres celebró una jornada de cooperación con los guardas rurales de la provincia con el objetivo de fortalecer la colaboración operativa.

El encuentro, enmarcado en el Plan de Colaboración Específico de la Benemérita con guardas rurales, se suma al Programa Coopera, marco general destinado a regular la cooperación operativa entre la Guardia Civil y entidades del sector de seguridad privada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  3. 3 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  4. 4 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  5. 5 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  6. 6

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
  8. 8

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  9. 9

    Un extremeño crea una aplicación para detectar estafas online
  10. 10

    La Junta de Extremadura suspende el contrato para los proyectos de 427 viviendas públicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Jornada de cooperación con guardas rurales