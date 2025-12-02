Jornada de cooperación con guardas rurales

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. La comandancia de la Guardia Civil de Cáceres celebró una jornada de cooperación con los guardas rurales de la provincia con el objetivo de fortalecer la colaboración operativa.

El encuentro, enmarcado en el Plan de Colaboración Específico de la Benemérita con guardas rurales, se suma al Programa Coopera, marco general destinado a regular la cooperación operativa entre la Guardia Civil y entidades del sector de seguridad privada.