Una jornada buscará la colaboración entre el CIIAE y el tejido productivo

Redacción CÁCERES. Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) ha abierto el periodo de inscripciones para la I Jornada de Networking CIIAE-Empresa ‘Conectamos Energía e Innovación’, que se celebrará el próximo 10 de diciembre en el salón de actos de la Escuela Politécnica de Cáceres.

Esta primera jornada dedicada a «fortalecer la colaboración con el tejido productivo» nace con el objetivo de acercar los recursos y capacidades científico-tecnológicas de este centro de investigación al entorno empresarial, «favoreciendo la transferencia a través de nuevos proyectos en colaboración, servicios y oportunidades de innovación en un área estratégica para la Unión Europea, como es el almacenamiento energético».

La inscripción, abierta y gratuita, se puede formalizar en la web de Fundecyt-pctex, en la que se puede consultar toda la información, según informa la Junta de Extremadura.

El evento está dirigido a organizaciones del sector energético, industria auxiliar, pymes innovadoras, agentes tecnológicos y profesionales interesados en la transición energética.

Sesiones divulgativas

El programa incluye actividades de presentación institucional, sesiones divulgativas, un recorrido guiado por los laboratorios del CIIAE y un espacio estructurado de networking para impulsar el intercambio de ideas y el desarrollo de iniciativas conjuntas.

Asimismo, se celebrará una mesa redonda que reunirá testimonios de proyectos reales en colaboración con el sector productivo.