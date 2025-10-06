HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 5 de octubre, en Extremadura?
Jörg, natural de Hamburgo recorre el mundo a lomos de su bicicleta, el pasado jueves estuvo en Cáceres. JORGE REY

Jörg, el nómada de los 132.000 kilómetros que hizo parada en Cáceres

Alemán de Hamburgo, recorre desde hace seis años el mundo a dos ruedas; la semana pasada hizo parada en la capital cacereña en su tránsito hacia Noruega

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:35

Comenta

Jörg, natural de Hamburgo (Alemania), de 62 años, lleva todo lo que posee encima de su bici: en las alforjas la ropa y sus ... enseres más personales, en un petate una pequeña tienda de campaña y un saco de dormir, y en un cartel hecho con un cartón pide ayuda para continuar en tránsito: «Hola, llevo 132.000 kilómetros en bici. Me duele el culo y suenan las tripas. Muchas gracias». Eso lo pudieron leer las personas que atravesaron la calle Pintores el pasado jueves por la mañana.

