Joaquín Bohórquez pasa a tinta la parte antigua de Cáceres

El artista aficionado Joaquín Bohórquez ha dado vida a un nuevo proyecto titulado 'Cáceres: Dibujo a tinta del paisaje urbano de la ciudad antigua'. Este ... libro de 104 páginas alberga alrededor de 70 dibujos de la antigua ciudad de Cáceres en tinta, resultado de más de dos años de trabajo.

El impulso detrás de este proyecto radica no solo en lo profesional sino en el afecto y en el profundo sentimiento de agradecimiento y pertenencia que Joaquín ha desarrollado hacia la ciudad de Cáceres desde que llegó a ella. Aunque no es originario de este lugar, sino de Ecuador, Joaquín considera que «uno no es de dónde nace, sino de donde pace», sentimiento que se suma a su pasión por el arte y su continua búsqueda de expresión a través de diferentes técnicas.

Joaquín explica que fue atraído por la técnica japonesa denominada Sumi-e, que utiliza pocos trazos para transmitir mucho significado. Esta fascinación lo llevó a adentrarse en el mundo del dibujo a tinta.

Ampliar

«Generalmente este tipo de pintura es una jugada muy sencilla debido a los diversos elementos que puedes utilizar», explica Bohórquez, y eso se puede observar en su libro y en los distintos dibujos que fueron creados mediante la técnica tradicional de la tinta, aunque no se limita exclusivamente a esa técnica, ya que también utiliza acuarela, acrílico, plumilla, rotulador y bolígrafo, y en ocasiones, incluso incorpora la tinta del calamar, entre otras posibilidades creativas.

En cuanto a los desafíos a los que se enfrentó durante el desarrollo del proyecto, el artista admite que hubo momentos en los que pensó que nunca terminaría debido a la enorme dedicación requerida para cada dibujo. «Hay momentos en los que tienes que obligar a parar de pintar porque Cáceres es interminable», indica. Le ha dedicado al proyecto aproximadamente dos horas todos los días de la semana de taller más la dedicación individual y exclusiva para cada dibujo. «Un solo dibujo me ha podido llevar tres semanas, ejemplifica.

El proyecto se estructura en diferentes partes y aborda la división de la ciudad en relación con su zona antigua, incluyendo extramuros, donde se encuentran lugares muy interesantes como la Iglesia San Juan o la Iglesia de Santiago, así como la zona intramuros. También se han incorporado los 'skyline' y el perfil de la ciudad para facilitar la identificación de la cercanía o lejanía del destino, y la emblemática muralla con todas sus torres y puertas características.

Lugares de impacto

La colección de dibujos recopilados en este libro abarca el perfil de la ciudad, sus plazas, castillos, torres e iglesias, elementos que han dejado una impresión duradera en el corazón del artista desde su llegada a Cáceres. Joaquín destaca algunos lugares que le impactaron especialmente, como el Arco de la Estrella o la Plaza Mayor, los cuales plasmó con dedicación en sus obras.

Para Joaquín, el libro 'Cáceres: Dibujo a tinta del paisaje urbano de la ciudad antigua' representa un verdadero intento de ejecutar obra de arte, que además inicialmente no deambulaba por la mente del artista hasta que vio la gran cantidad de obras que había creado. Esto no es solo por la técnica y la dedicación involucrada de largas horas en cada dibujo, sino también porque refleja el aprecio y la conexión personal de Joaquín Bohórquez con la ciudad de Cáceres.

Ampliar Las torres del convento de San Francisco.

A través de esta colección de dibujos, quienes se asomen al libro pueden apreciar la belleza y la identidad histórica de la ciudad desde la perspectiva de un artista apasionado y con talento.

Bohórquez, al hablar sobre la inspiración y dirección de su proyecto, menciona el papel del profesor y director del taller, José Fernando Gozalo. Fue él quien dirigió el proyecto y utilizó la técnica de la clorotinta, un método de dibujo que emplea lejía para crear obras artísticas. Joaquín reconoce su aportación al proyecto y cómo su guía y asesoría en esta técnica experimental enriquecieron aún más el proceso creativo.

Quien esté interesado en conocer y apreciar la obra de Joaquín Bohórquez, su libro 'Cáceres: Dibujo a tinta del paisaje urbano de la ciudad antigua', se encuentra disponible en el estudio creativo y librería La Lente y el Pincel, un lugar que él mismo ha utilizado para exponer su arte anteriormente.

En cuanto a proyectos futuros, la mente de este artista no tiene fin, y ya tiene pensado un proyecto que aún se encuentra en carpeta centrado en dibujar las plazas de los pueblos de Extremadura, aunque menciona la dificultad de ello ya que implica hacer turismo y visitar todos los pueblos, lo que ya de por sí lleva mucho tiempo. Además, está trabajando en un segundo libro que ya tiene diseñado y maquetado de haikus ilustrados al que le faltan algunos dibujos más por crear para completarlo.

Además Joaquín Bohórquez se encuentra a la espera de una respuesta ante la posibilidad de exponer su libro en el Palacio de la Isla. Hasta entonces, aguarda la confirmación de una fecha para dicha exposición que, según prevé, tendrá lugar a comienzos del próximo año.