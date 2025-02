El jefe de la Policía Local de Cáceres declara como investigado en el caso de la filtración en las oposiciones

Emilio Cortés: «Las cosas no se hacen así. Es como de Mortadelo»

La llamada entre el jefe de la Policía Local y el agente investigado por la filtración no tiene ninguna base para acusar a Cacho. Es lo que defiende su abogado, el reconocido penalista Emilio Cortés, que detalló ayer que Cacho estaba en ese momento en una clase práctica de un master. Cortés entiende que no tiene sentido ejecutar una filtración con ese plan. «Este tipo de cosas, de ser ciertas, no se hacen así. No se llama para pasar el examen cuando el supuesto cómplice esta en clase. Parece de Mortadelo», resume. Se remite además al atestado y al parte de ese día. Tampoco habría dado tiempo en apenas un minuto de conversación a filtrar el contenido. El valor de las cuestiones supuestamente filtradas se cifra en un 0,7. Es un argumento que ya utilizó también el abogado del otro investigado, un agente y profesor de academia. Dijo que recomendó que se «estudiase un tema que entró tangencialmente en una de las preguntas» y que se valoraba en 0,62 puntos, pero igual que recomendó ese «recomendó otros muchos», detalló en noviembre Manuel Beato. Sobre las personas que están investigadas, fuentes judiciales apuntan que aunque la denuncia de la Fiscalía se dirigía a cinco , no se consideran investigadas hasta que la jueza no los llama a declarar. El juzgado debe determinar si hay base para abrir juicio oral o si se archiva. En el procedimiento, que aún se encuentra en diligencias previas, también se ha analizado la memoria del teléfono móvil del profesor de la academia. El contenido se reserva para respetar la privacidad de conversaciones ajenas.