Un nutrido grupo de feligreses de Pozuelo de Zarzón, Guijo de Galisteo, Morcillo y Valrío se han desplazado este jueves en dos autobuses hasta ... Cáceres para protestar ante la sede del Obispado, situada en la Plaza de Santa María, por el traslado de su párroco actual, Javier Chamorro, a otro destino, una decisión que la Diócesis justifica por motivos pastorales.

La expedición ha llegado a las doce del mediodía a Santa María y aquí los fieles han coreado varios cánticos en apoyo al sacerdote. «Sí, sí sí, Javier se queda aquí», han gritado. «Javier, amigo el pueblo está contigo», han añadido.

Ampliar Un momento de la protesta frente al Obispado. JORGE REY

Media hora después, a las 12.30 horas, comenzaba en el interior del edificio una reunión con el obispo, Jesús Pulido, a la que han asistido la alcaldesa de Pozuelo, Sheila Martín, y Javier Olivera, teniente de alcalde de Guijo de Galisteo. El encuentro se ha prolongado durante una hora. A su salida, ambos dirigentes se han mostrado decepcionados porque la Diócesis, aseguran, no ha escuchado sus peticiones. Han entregado, además, medio millar de firmas para pedir que Javier Chamorro permanezca en su actual destino.

«Nuestra voluntad era trasladar al obispo el malestar del pueblo. Si una persona funciona, ¿por qué cambiarla? Parece que la decisión es irrevocable. El obispo nos ha trasladado que es un procedimiento que se viene haciendo siempre y que es por el bien de la Diócesis», ha comentado a la salida del encuentro Sheila Martín, quien recuerda que los feligreses se han enterado de la noticia del traslado por un blog anónimo en el que se da a entender que el sacerdote «ha sido desterrado». «Esto ha movilizado más a la población. Se ha manchado el nombre de nuestro párroco, que es muy querido. Ahora nos quedamos huérfanos», añade la alcaldesa. Esa publicación ha soliviantado a los residentes porque en ella se asegura que la marcha de don Javier sería una suerte de 'castigo' por parte del Obispado, a instancias de algunos parroquianos que no estarían contentos con su labor.

Ampliar Momento en el que Sheila Martín y Javier Olivera entran a la reunión. JORGE REY

«Se cierran en banda. La decisión está tomada. Hemos insistido y nos han dicho que no nos van a hacer caso. No nos dan ningún motivo para el traslado. Nos dicen que es bueno para la Diócesis y ya está. Nos han pedido que recibamos bien al siguiente párroco», ha señalado Javier Olivera, quien no descarta seguir con las protestas. La llegada del nuevo párroco, José Luis Suela, se prevé para el mes de septiembre. «Nos han dicho que los bulos no tienen nada que ver», ha apostillado Olivera en referencia a la posibilidad de que detrás del traslado hubiera un castigo al sacerdote.

Florencia Martín es una de las vecinas de Pozuelo que ha participado en la protesta. «Venimos a apoyar a don Javier. Queremos saber por qué el obispo nos lo quiere trasladar. Es un sacerdote que se ha portado siempre bien, que ha cumplido de sobra con su misión pastoral. Han levantado un bulo contra él pero aquí estamos todos para apoyarle», resumía la feligresa. «No me confesaba desde que me casé. Y me ha metido en la iglesia de tal manera... Pero no solo a mí, a todo el pueblo. Los niños ayer estaban llorando cuando al enterarse del traslado. Y también ha metido a la juventud. Éramos medio ateos y nos ha vuelto a meter todos en la Iglesia». «Tiene muchos proyectos en marcha que no va a ver terminados», agregaba la vecina.

«Nos han acusado de desterrar al sacerdote»

«Nos han acusado de desterrar al sacerdote y de castigarle mandándole a unos pueblos cerca de Portugal. Algo que es mentira. No queremos que se vaya don Javier, es un gran señor », ha asegurado Dolores Sánchez, residente en Guijo de Galisteo en referencia a las informaciones anónimas difundidas sobre la marcha del cura.

«En el Obispado no nos movemos por rumores infundados, sino por el deseo de la mejor atención pastoral de las parroquias de nuestra diócesis de Coria-Cáceres, con los recursos humanos de los que disponemos», concluye la Diócesis en la respuesta remitida a este diario.

La Diócesis publicó el pasado 20 de julio los nombramientos diocesanos para el próximo curso. Y es en este listado donde aparece el nuevo destino de Francisco Javier Chamorro Juárez, que pasará a ser párroco de Santiago de Alcántara, Cedillo, Herrera de Alcántara y Carbajo.

Es la segunda crisis que tiene que afrontar el obispo provocada por los traslados de sacerdotes. El pasado otoño también hubo polémica por la llegada a Almoharín y Valdemorales de un cura que en 2004 había sido condenado a 16 meses por compartir pornografía infantil.