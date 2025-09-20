HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Taller de baile este sábado en la Plaza de Santa María.

Ver 19 fotos
Taller de baile este sábado en la Plaza de Santa María. JORGE REY

El Irish Flead transforma Cáceres en una pequeña y calurosa Irlanda

El festival irlandés llena de nuevo la Plaza de Santa María y las calles del centro con su ritmo y sus actividades

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:33

Los gaiteros que este sábado llenaron de música el centro de la ciudad, (la banda e gaitas Nivaria y Newcastle West Pipes Band) no están ... acostumbrados a caminar y tocar sus instrumentos con temperaturas como las que ayer azotaban Cáceres al mediodía, muy por encima de los 30 grados. «No sabíamos nosotros cómo podía sonar, y han tenido que adaptar sus ropas con camisetas del festival en vez de con sus trajes completos de kilt, y que tenga que adaptar sus tiempos», explica Patricia Bravo, responsable del Irish Fleadh. «El recorrido ha sido más rápido porque lo que querían era buscar la sombra y el fresco, que se agradece que haga buen tiempo pero tampoco están acostumbrados», ilustraba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  2. 2 David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: esta es la carrera que va a estudiar
  3. 3

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  4. 4

    Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas
  5. 5 El contundente mensaje de un influencer sobre Badajoz: «Quien insulta esta ciudad es un auténtico ignorante»
  6. 6 La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina
  7. 7 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  8. 8 Los nueve pueblos extremeños más bonitos de España
  9. 9 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  10. 10 El mercado árabe de Al-Mossassa en Badajoz se celebra desde el próximo lunes con nuevas ubicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Irish Flead transforma Cáceres en una pequeña y calurosa Irlanda