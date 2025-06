Tirso Leal, concejal de Urbanismo en Cáceres, amenaza con querellarse contra la portavoz del PSOE por calumnias

Con gesto serio, secundado por varios compañeros del equipo de Gobierno, ha comparecido esta mañana el concejal de Urbanismo de Cáceres, Tirso Leal. Ha repetido ... explicaciones sobre los terrenos en los que tiene participación a través de una empresa su mujer y que están incluidos en la ordenación urbanística que pasó por pleno hace varias semanas y en cuya votación el se ausentó. Leal acusa a Belén Fernández, portavoz socialista, de poner en marcha en Cáceres «la máquina del fango» para tratar de enturbiar la gestión de los populares. «Si cree que hay alguna ilegalidad debería acudir a los tribunales», ha respondido ante los medios. Sobre la solicitud del cese de funciones para él que ha reclamado el PSOE, Leal añade que se encuentra a disposición del alcalde desde el primero momento, pero no ha hecho ninguna referencia a la posibilidad de abandonar su cargo tal y como exigen los socialistas. Al contrario, el edil de Urbanismo amenaza con llevar ante la Justicia el caso, pero para querellarse contra la representante del PSOE en el Ayuntamiento cacereño por calumnias.

«Mi mujer no tiene ni terrenos ni parcelas en propiedad, no es dueña de terreno, solo una participación minoritaria en una empresa familiar que a su vez tiene otra participación en otra empresa de más familias. Y ni la dirige ni tiene capacidad de decisión», matiza Leal. Reitera que su actuación fue «correcta».

También ha puntualizado que en el pleno de mayo no se debatió ni aprobó la adquisición de terrenos o su expropiación «sino la modificación del Plan General para poder agilizar la creación de nuevo suelo industrial en Cáceres. No se votó comprar nada».

Otra de las denuncias del PSOE tiene que ver con el cambio de ubicación para esa ampliación de suelo industrial. Frente al sector 4.03, en el que se adelantó trabajo según Belén Fernández con el PSOE al frente del Consistorio cacereño, el PP apostó por el sector 3. Esa decisión, argumenta Leal, se toma por «criterios técnicos».

«Volvemos a los bulos, a las mentiras y a los infundios», ha remarcado, visiblemente molesto. «Lo expliqué en la Comisión de Urbanismo. Se hizo exclusivamente por criterios técnicos. El anterior ámbito de actuación era excesivamente grande, cinco veces más grande que este suelo industrial. El uso industrial garantizado es apenas la cuarta parte de todo el ámbito. Además, la totalidad de los terrenos pertenecen a dos fundaciones. Y una de ellas no está interesada enajenar sus sus terrenos», ha argumentado Tirso Leal. Defiende que él no ha negociado de forma directa las permutas de terreno y que el peso lo ha llevado la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano.

Con su aportación y con la de la empresa pública a través de Avante llegaron a la conclusión de que era «absolutamente inviable». «En un mes lo decidimos. Sin embargo ellos (por el PSOE) todavía siguen con la cantinera. ¿Por qué? Para que hacer ruido».

La nueva ubicación, que fue cuya ordenación se aprobó en pleno también con los votos del PSOE, «era un ámbito que quedaba vacío entre el actual polígono industrial y el futuro desarrollo de CC Green. Ya está en el Plan General de 1999, es decir, ya era prioritario para la ciudad en 1991». Aclara que de esta forma también se abaratarán «muchísimo los costes de implantación de la urbanización de CC Green. Todos son criterios técnicos», concluye.

Leal ha recuperado el caso en el que la concejala del PSOE no se ausentó y que afectaba a un proyecto de Casa Plata de ampliación de usos. «No se ausentó en cierta votación por conflicto de intereses. Está grabado, ustedes lo pueden consultar, cómo alzaba la mano a favor». A esto ya ha contestado Belén Fernández, que se ausentó en la votación inicial aunque no en la aprobación definitiva al no haber habido reclamaciones en el proceso de exposición pública y no ser integrante de la Comisión de Urbanismo.

«Esto forma parte del manual de estilo de Pedro Sánchez, enfangar la política. Me ataca a mí personalmente y lo que es más grave, a mi familia. Por eso estoy estudiando presentar una querella contra la portavoz del PSOE, Belén Fernández, por atentar contra mi honor y el de mi familia, con bulos y calumnias», avisa.

Deber de abstención

Preguntado sobre si ha hablado de este asunto con el alcalde, Rafael Mateos, el edil de Urbanismo responde que «desde el minuto uno». Además, afirma haber pedido con antelación a su designación como concejal de Urbanismo un informe a la Secretaría General «por si tenía algún tipo de incompatibilidad para desarrollar mi trabajo profesional en Cáceres». «Siempre mantuviera el deber de abstención, como hice en el pleno, puedo ejercer, es plenamente compatible».

El alcalde, Rafael Mateos, fue informado por Tirso Leal, según reconoció, el día antes del pleno en el que se votó la ordenación urbanística, que fue el 5 de mayo. Solo Unidas Podemos votó en contra, mientras que PP, PSOE y Vox lo hicieron a favor.

Finalmente, no ha aportado datos sobre la valoración que tendría la parcela afectada a la que está vinculada su mujer a través de una mercantil. «No sé qué alcance tendría porque son expropiaciones que, en todo caso, están pendientes todavía, no se han puesto en marcha. No hay una valoración de ese terreno. Si la hay, al fin será de la directora técnica», finaliza.