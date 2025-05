El impacto del primer año del Museo Helga de Alvear de Cáceres

Pregunta rápida tipo concurso televisivo. ¿Qué tienen en común el artista y activista Ai Weiwei, arquitectos de renombre como Norman Foster o Rafael Moneo ... , la directora de cine Isabel Coixet, la bailaora Cristina Hoyos o el escritor e historiador Ian Gibson? No, no es la nacionalidad ni su profesión. Todos ellos han pasado durante este año, por el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, que celebra su primer aniversario de la apertura tras su ampliación.

Un año en el que, pese a la pandemia y sus limitaciones, los números han sido positivos, ya que han pasado por su recinto, por esa ya icónica caja blanca plagada de columnas creada por el arquitecto Emilio Tuñón, un total de 100.048 personas. Se han realizado 688 visitas guiadas y 80 talleres.

La apertura del Helga al público el 26 de febrero tras la inauguración por parte de los Reyes de España un día antes generó interés y curiosidad. Aún había limitación en el movimiento entre las comunidades autónomas, pero el público local y regional se tiró en plancha para conocer este espacio, que fue visitado por 7.700 personas en el primer mes.

Han pasado muchas cosas en el Helga de Alvear durante estos primeros 365 días: se ha efectuado una nueva donación de obras que hace que 265 de las 3.000 que forman parte de la colección pertenezcan oficialmente a Cáceres y a Extremadura, se han puesto en marcha de nuevo las exposiciones temporales en la Casa Grande, han llegado nuevas obras, como el conjunto escultórico de Richard Sierra, se ha aprobado el inicio de la construcción del almacén, que es la única parte que falta para completar todo el campus. El próximo mes de mayo sabremos si este espacio logra el premio al Museo Europeo del Año, el EMYA 2022 al que está nominado. El protagonismo del museo y la atención mediática que se le ha propiciado va ligado también al de la ciudad y esta ha logrado encaramarse al puesto número 10 en el ranking cultural del Observatorio de la Cultura que hace la Fundación Contemporánea, escalando 14 puestos de golpe.

La coleccionista Helga de Alvear, que defiende a capa y espada que conocer su museo siga siendo gratuito no pierde en entusiasmo un año después de ver su sueño cumplido. «El objetivo es que todo el mundo pueda enamorarse de las obras como yo, que puedan ver la Colección y descubran lo enriquecedor que es el arte contemporáneo, y es algo que ya se está consiguiendo. También ha sido estupendo que artistas como Ai Weiwei o Thomas Hirschhorn hayan venido a Cáceres para ver sus obras instaladas».

Personalidades

La fascinación de Helga también la comparten personalidades que durante este año han pasado por el museo. Uno de ellos es el prestigioso arquitecto Rafael Moneo, que ha estado este mismo mes de febrero en Cáceres. «No creo que sea exagerado decir que el Museo Helga de Alvear es el museo más completo de lo que ha sido la evolución del arte en los últimos 50 años, tras las Vanguardias», explica a este diario. «Pocas colecciones, que yo sepa, han pretendido atender tanto a tendencias como a países con una voluntad tan amplia y global. El resultado es una completa visión panorámica de tan agitados años de indudable valor didáctico, sin que ello sea óbice para que la sensibilidad de Helga de Alvear esté siempre presente. En ello reside, a mi entender, el valor del Museo», describe.

El escritor e hispanista Ian Gibson también ha atendido a la llamada de este diario para explicar cómo fue su visita al Museo Helga de Alvear al que, indica, tiene que volver. Su visita fue a finales de octubre del año pasado. «Pasaron dos cosas inesperadas para mí, primero me encuentro en la entrada con los grabados de Goya, me quedé tan atónito que me senté allí y pasé una hora embelesado y tomando apuntes y luego me dicen que va a llegar el Ministro Miquel Iceta, que es amigo mío». Iceta estaba llevando a cabo una visita oficial a este espacio y se topó con el historiador. El abrazo lo recogieron las cámaras. «No me pude quedar más tiempo, no vi bien el Museo de Helga por culpa de Goya y de Miquel Iceta », explica con humor. Le esperaba en el Museo de Cáceres Juan Valadés, que también es amigo de Gibson, para mostrarle la colección de arte celta que hay en este espacio.

José Polo y Toño Pérez, dueños de Atrio y figuras clave para que la colección de Helga de Alvear terminara instalándose en Cáceres, también se encargan de llevar a sus huéspedes más célebres a este museo. «Norman Foster nunca había venido a Cáceres y se quedó realmente sorprendido» ilustra José Polo. Además del mundo del arte contemporáneo y de arquitectura, de la mano de Jose y Toño varios restauradores han podido también sorprenderse en este museo, como Pepe Rodríguez, el mediático chef de El Bohío o Andoni Luis Aduriz de Mugaritz. «Va viniendo todo el mundo, es un museo muy importante».

El artista Daniel G. Andújar es uno de los artistas que tienen obra colgada en este museo. «Para Cáceres disponer de un museo de la calidad y envergadura del de Helga de Alvear supone un antes y un después, sumado al Vostell Malpartida es una de las visitas obligadas para alguien que ame el arte contemporáneo», indica. «Y para cualquier artista estar en una colección como la de Helga de Alvear es un reconocimiento, porque cuenta la historia del arte contemporáneo desde una visión muy personal».