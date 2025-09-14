La iglesia de la Preciosa Sangre de Cáceres cerrará al turismo seis meses por obras en su cubierta

La iglesia de San Francisco Javier, más conocida como iglesia de la Preciosa Sangre, cerrará sus puertas al turismo durante los próximos seis ... meses. Es el tiempo que durarán unas obras que están a punto de comenzar y que plantea la renovación completa de la cubierta del edificio, uno de los más característicos del 'skyline' de la Ciudad Monumental de Cáceres con sus dos torres gemelas blancas.

La Junta de Extremadura, a través de la consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, invertirá un total de 271.290 euros (impuestos incluidos) en una intervención que ejecutará la empresa Concepto Ingeniería y Construcción, con sede en Mérida. Esta firma fue la única que optó al concurso convocado por la administración regional con un precio de salida de 338.991 euros.

En estos momentos, la empresa solo está pendiente de obtener los últimos permisos de acceso y ocupación de la vía pública para poder empezar las obras. La previsión es que sea este mes.

Ante el inicio de estos trabajos, la Diócesis de Coria-Cáceres prevé cerrar al turismo el templo, que se puede contemplar a diario y ofrece una de las mejores vistas aéreas de la ciudad, ya que sus dos torres son visitables.

La iglesia, sin culto, está abierta a los turistas desde 2009 y sus dos torres son visitables

Las obras tienen un objetivo principal: la sustitución de la cubierta actual.

Según se detalla en el informe técnico de la intervención, se actuará tanto dentro como fuera del edificio. En el interior está previsto revertir los problemas de filtraciones que arrastra la iglesia y, una vez solucionados, se actuará para restaurar los muros afectados. Hay que recordar que este templo no acoge celebraciones religiosas y que está destinado, principalmente, a uso turístico desde 2009. En algunas ocasiones, incluso, ha llegado a convertirse en oficinas y almacén durante los rodajes de superproducciones como 'La casa del dragón', de HBO, dada su estratégica ubicación.

El informe prosigue que durante la intervención se retirará, en primer lugar, la cobertura de teja árabe, recuperando todo el material posible para utilizarlo como cobija en la cubierta nueva. Una vez retiradas las tejas, se realizará una limpieza general de la superficie.

La nueva cubierta se instalará con el mismo sistema constructivo, que concluirá con la propia cobertura de teja árabe. En esta ocasión, se incluirá una impermeabilización asfáltica bajo la teja para garantizar su estanqueidad.

La cubierta de la linterna se realizará con chapa de zinc y en las torres se aplicará el mismo criterio que hasta ahora. El revestimiento será de mortero de cal al que se le aplicará un producto hidrófugo.

«Ejecutada la obra de la cubierta, se intervendrá en los paramentos afectados, picando los morteros de cal que se encuentren en peor estado, raspando la pintura en los morteros no picados y aplicando un tratamiento fungicida», se detalla en el texto técnico difundido por la Junta de Extremadura.

La administración detalla que se repondrá el paramento de cal y se encalará la estancia al completo de un edificio que, en líneas generales, se encuentra en buen estado de conservación. Las obras están financiadas con fondos europeos (al 85 por ciento). El 15 por ciento restante lo pone la Junta de Extremadura.

Cambios de color

En 2016 las torres de la Preciosa Sangre cambiaron su color blanco –que ahora se renovará con la actuación prevista– por el tono ocre por obra y gracia de los rodajes. Ese año recalaron en la ciudad dos grandes superproducciones: 'Still Star-Crossed', serie de la ABC, y 'Juego de tronos', de HBO. Ambas apostaron por eliminar la cal. La serie de ABC lo hizo de la cara frontal de las torres y la HBO la retiró de la parte lateral que da a la Cuesta de la Compañía. Concluidas las grabaciones, el color blanco regresó a los muros.

Ocurrió algo parecido en 1991, cuando Ridley Scott rodó buena parte de la película '1492, la conquista del paraíso' en Cáceres. Entonces, las torres también cambiaron de color.