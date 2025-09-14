HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La iglesia de la Preciosa Sangre preside la plaza de San Jorge de Cáceres. Las obras no afectarán al edificio anexo, sede de la ESAD y la Escuela de Danza. JORGE REY

La iglesia de la Preciosa Sangre de Cáceres cerrará al turismo seis meses por obras en su cubierta

Está previsto que los trabajos, cuyo coste asciende a 271.000 euros, se inicien este mes de septiembre

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:47

La iglesia de San Francisco Javier, más conocida como iglesia de la Preciosa Sangre, cerrará sus puertas al turismo durante los próximos seis ... meses. Es el tiempo que durarán unas obras que están a punto de comenzar y que plantea la renovación completa de la cubierta del edificio, uno de los más característicos del 'skyline' de la Ciudad Monumental de Cáceres con sus dos torres gemelas blancas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

