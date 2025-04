Iceta: «Les hemos explicado a los ministros el debate sobre la mina de litio; cultura también es controversia»

Eran poco más de las ocho de la mañana cuando el ministro de Cultura en funciones, Miquel Iceta, comparecía en el complejo San Francisco ... para dar la bienvenida y el llamado 'handshake'(apretón de manos) a los representantes europeos que participan en la reunión informal que se celebra en Cáceres. Fuera, rodeados de agentes de la Policía Nacional alrededor de 30 manifestantes proferían gritos en contra del proyecto de la mina de litio que hay previsto para Valdeflores. Invocaban a Iceta y a los ministros. El propio Iceta, preguntado por el diario HOY, señalaba que sí conocía el motivo de la protesta. «Sabemos que hay un debate sobre la instalación de una mina de litio y además se lo hemos explicado a nuestros colegas porque la cultura es diversidad, es debate, cultura es a veces controversia y nos parece absolutamente respetable», indicó.

En los exteriores los participantes, que también se habían manifestado ayer en la calle Pizarro pedían que el ministro Iceta saliera a saludarles. «Ayer le escuché en una entrevista y decía cosas muy bonitas de la cultura, pero no se abría a la verdadera cultura de la ciudadanía, ha venido solamente a hablar con unos amigos de Europa pero no se ha acercado al pueblo, la cultura no es eso, no son reyes, son gente elegida por el pueblo», afirmaba uno de los participantes. Otra manifestantes lamentaba la reciente aprobación por parte del Parlamento Europeo de un reglamento de materias primas fundamentales, que recorta los plazos y facilita la financiación de proyectos estratégicos como el litio.

Ampliar A. MÉNDEZ

Los representantes de la Cultura de la Unión de Europea han accedido en autobús hacia las nueve de la mañana al plenario, instalado en el auditorio del complejo San Francisco, tomado por esta cumbre y con fuertes medidas de seguridad. Los ministros debaten a puerta cerrada sobre «La cultura como bien público esencial, como bien público mundial».

Después de este debate se llevará a cabo la foto de familia previa a la segunda reunión: «Gestión sostenible del patrimonio cultural: su acceso universal y su papel vertebrador del territorio» y se procederá a la firma del 'Manifiesto por Cáceres', un documento que trata de acordar las políticas comunes en materia de cultura de la Unión. Tal y como ha señalado el propio ministro en funciones se trata de un reto, ya que la construcción europea se ha hecho teniendo en cuenta otros aspectos.