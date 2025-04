La huella de Saramago y lluvia de teatro en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 19 de noviembre 2022, 08:00 | Actualizado 14:39h. Comenta Compartir

No estamos en Navidad, repetimos, no estamos en Navidad. No, aún no es el tiempo real del espumillón y el 'fun-fun-fun', aunque este ... año las ganas de fiesta parece que se han multipicado y ya hay grupos de amigos o compañeros de trabajo que han celebrado sus primeras comidas de Pascua

Afortunadamente la ciudad mantiene su pulso cultural sin sucumbir aún a programaciones navideñas. La MAE (Muestra de Artes Escénicas) ha llenado de teatro la ciudad el martes, miércoles y jueves. El pasado 16 de noviembre se cumplieron 100 años desde el nacimiento de José Saramago, un centenario con el que se recuerda el papel fundamental del Premio Nobel de Literatura, fallecido en 2010. Los actos en memoria del autor portugués se reproducen a lo grande. También en Cáceres, en donde la Biblioteca Pública acoge la muestra 'Volver a los pasos dados', una exposición itinerante compuesta por quince paneles que reflejan «el trayecto personal y literario del escritor, orientado a la lectura y relectura de Saramago», informa la Biblioteca. Más cultura, y que no falte. El pasado jueves se presentó en el espacio Los 7 jardines del Rincón de la Monja el libro de poemas 'Los escarpes de la edad', de Gregorio González Perlado. La periodista Elisa Blázquez presentó esta obra y también participaron Dioni D´Amaral y Fernanda Valdés con su música. Más literatura. Juan Manuel Barrado publicó en la Biblioteca 'Todo es agua menos el agua'. Bajo el sello de 'La Moderna' el poeta, nacido en Huertas de Ánimas, traza la continuación de 'Diario de un poeta de provincias', que publicó hace más de dos décadas. Los ensayos de esta obra son «fracciones del mundo donde el orden parece haberse impuesto al caos, la revelación a la rutina, y unen cosas lejanas entre sí como la luna y el plato de sopa, la soledad del crisantemo y la ética, la tormenta y las hojas de de los plátanos...», dice la bonita reseña que puede leerse en la contraportada. El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día de la erradicación contra la Violencia de Género y continúan los actos para concienciar de esta lacra. El pasado jueves la plataforma de mujeres por la Igualdad de Cáceres celebró la mesa 'La violencia de género desde una perspectiva intergeneracional', en la que participaron Elena Izquierdo, Victoria Martín Modenes, María Calle e Isabel Suevia, aportando diferentes testimonios y puntos de vista. Cambio radical de tema. El Cefot número 1 de Cáceres celebra la XXX edición del Aula Militar de Cultura. Conferencias, conciertos y marchas componen el grueso de las actividades que se llevan a cabo. En el Palacio de las Cigüeñas de San Mateo puede verse los sábados y los domingos la muestra 'Miniaturas de Vehículos Blindados'. Organizada por la Asociación de Modelismos Estáticos de Badajoz pueden verse un total de 100 miniaturas de vehículos blindados y piezas del artillería. Para verla hay tiempo aún, ya que se clausura el 15 de enero. Inciso gastronómico. Cada vez es más fácil comer en sitios que tienen opciones para personas con intolerancias alimentarias. Es el caso de los celiacos. Durante la primera semana de noviembre se celebró la Feria de la Tapa sin Gluten. El restaurante Quereles ganó el primer premio. El segundo premio fue compartido entre la Taberna El Rincón y Sabor a Cáceres. Y con gastronomía seguimos. El viernes pasado volvió a reunirse la Peña del Garbanzo, que se mantiene viva después de 17 años y que ha creado un premio de ayuda para personas necesitadas con el nombre de Domingo Nevado. Nos vamos con dos premios entregados el jueves, los de la ONCE a ELA Extremadura, 'Inclusión-Man', Francisco de Jesús Valverde Luengo, la Agrupación Cooperativas Valle del Jerte y el Ayuntamiento de Mérida y los entregados por la Cámara de Comercio, PYME del Año 2022. Natach Biotech ha recibido el primer premio, mientras que Faramax Trafo, Cooperativa Nuestra Señora del Prado, grupo Render y Naturcup recibieron el accésit. ¡Enhorabuena a los premiados!

