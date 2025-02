Los hosteleros piden más casetas en la Feria de Cáceres tras dos años sin actividad

Con la normalidad prepandemia prácticamente instalada, sin límites de aforo ni restricciones, los acontecimientos masivos suspendidos los dos últimos años se retoman. Es el caso ... de la Feria de San Fernando –celebrada excepcionalmente en septiembre pasado solo con cacharritos y puestos de comida– que regresa al recinto ferial con las casetas de baile incluidas.

Los empresarios que se adjudicaron los ocho de los 24 espacios que el Ayuntamiento sacó a licitación en 2020 han mantenido recientemente un primer contacto con el Gobierno local para ir abordando los temas que les preocupan. Entre ellos, más promoción para atraer a más caseteros y que se prohíba sacar las barras a la calle en el centro.

Potenciar más la feria de día en el recinto ferial ha sido siempre la lucha entre los hosteleros que explotan las casetas y el Ayuntamiento. Los empresarios consultados por este diario reclaman que se aplique la ley que prohíbe beber en la calle para que no se permitan excepciones esos días en el centro, como son cortes de calles que no están peatonalizadas, como sucedía hace unos años en 'los obispos' antes de su reforma.

«Les hemos pedido que se vuelquen en la feria de día en el recinto y nos echen una mano. Lo que no queremos es que llegue a formarse un macrobotellón en la ciudad», señala Alberto Gascón, responsable de la caseta María Bonita y uno de los asistentes a la reunión, en la que participaron las concejalas de Festejos, Economía y Seguridad, Fernanda Valdés, Ángeles Costa y María José Pulido, respectivamente.

«Queremos que promuevan la feria de la tapa y no corten calles que inviten a la gente a quedarse en Cáceres y no se desplace al ferial», subraya otro empresario presente en la reunión.

Lo que de momento han arrancado al Consistorio es el compromiso autorizar la preferia con la apertura de las casetas el jueves 19 de mayo, siempre y cuando éstas ofrezcan algún tipo de espectáculo o actividad de reclamo. El encendido se activaría la noche del martes 24 y la clausura sería el domingo 29. Hace unos días se confirmaba el concierto que ofrecerá en el Hípico el grupo Izal el día 28.

Respecto del número de casetas, cabe recordar que en febrero de 2020 el Ayuntamiento dio un giro al sistema tradicional de adjudicación, en el que se venía primando la antigüedad para ocupar los módulos de la calle principal. Entonces se convocó un concurso para que concurrieran en igualdad de condiciones los interesados en gestionar una caseta. De las 24 que se ofertaron (la municipal y la del mayor tenían cerrado un contrato por dos años), solo se adjudicaron 8. La concesión se hizo por dos años más uno prorrogable.

Según han explicado estos adjudicatarios, este año no tendrán que licitar nuevamente al no haber explotado el negocio en los dos últimos. Tampoco creen que el Ayuntamiento tramite un concurso nuevo para que se ocupen los espacios que quedaron vacíos. «Los sacarán al precio mínimo establecido, porque no creo que nadie tenga el valor de pujar», vaticina Gascón. «Otros años han llegado incluso a regalar el terreno, que a nosotros no nos viene mal porque lo que queremos es que se llene», agrega.

Menos casetas

En la feria de 2019 funcionaron 15 casetas, 13 de ellas privadas más la municipal y la de los mayores, que se gestionan conjuntamente. En la calle central del recinto, la más cotizada, suelen estar, además de María Bonita, Capote, Velvet o El Quinto Pino.

En las últimas celebraciones el número de casetas ha disminuido notablemente, pasando de las 34 que hubo en 2009, a las 17 de 2018 y las 15 de la última edición de mayo de 2019.

En lo que inciden los hosteleros es en contar con mayor apoyo municipal en difusión y publicidad para llenar el recinto desde mediodía. Reiteran que se desautorice la colocación de barras y adornos en la puerta de los negocios para evitar que la gente se quede en la ciudad. Su propósito es que la feria cacereña recupere el espíritu de épocas pasadas, con público en el ferial todo el día. En 2019 las propias casetas de baile ofrecieron menús para las tradicionales comidas de empresas y amigos.

Los hosteleros volverán a reunirse con el Ayuntamiento a mediados de abril con la esperanza de concretar fórmulas que consigan revitalizar San Fernando.