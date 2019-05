La 'Feria de día' se vive también en el centro de Cáceres Un grupo de amigos disfrutando de la 'Feria de día' en Obispo Ciriaco Benavente. :: LORENZO CORDERO En la calle Moret ofrecen paella gratis todos los días y 'Los Obispos' se llenaron ayer de grupos que alargaron las cañas LAURA ALCÁZAR CÁCERES. Viernes, 31 mayo 2019, 07:48

El día fuerte será hoy, pero ayer la 'Feria de día' en el centro de la ciudad se cogió con ganas. Si el miércoles algunos grupos y compañeros de trabajo estiraron el mediodía hasta pasadas las 20.00 de la tarde en algunos locales de la zona de 'Los Obispos', el jueves día de San Fernando -en el que en la mayoría de empresas se disfrutaba ya de los horarios especiales- llenó de gente las calles Moret, San Pedro de Alcántara y los Obispos, Segura Sáez y Ciriaco Benavente.

En Moret sus hosteleros se sumaron un año más a lo que ellos consideran ya una «tradición». «Llevamos varios años dándole publicidad, la gente lo va conociendo y cada vez va a más», contaba Gema González, recepcionista del hotel Alfonso IX. Su cafetería abierta a la calle sirve platos de paella gratis con las consumiciones, y han dispuesto un photocall para inmortalizar los momentos de diversión. La tapería 'Los Ibéricos' daba a sus clientes una ración de arroz con la bebida, aunque lamentaban que no se les permita poner música en el exterior de los locales. Y en Lizarrán ofrecen tapas de rejos, calamares, puntillitas y frituras variadas a 4.50 euros y una promoción especial de feria con tabla de ibéricos y dos cervezas que puede adquirirse a 12.90 euros.

Sirviendo tapas de paella en la cafetería del Alfonso IX.

Picoteo entre amigos

El menú de bares y restaurantes cambia durante la 'Feria de día' y de sus cocinas salen estos días raciones al estilo de las ferias del sur de España. En 'La Lola', en Obispo Segura Sáez, su chef, Jonathan García, ha preparado una selección especial. «Tenemos una carta muy elaborada que en estas fechas no nos vale, la gente prefiere picoteo entre amigos a sentarse a comer en una mesa, y nos adaptamos a ello». En su lista de raciones hay calamares, cazón en adobo, gazpacho o mejillones.

Su vecino, el italiano 'La Mafia', sacó algunas raciones de su carta a para tomar a pie de calle. Durante la feria no cierra la cocina a mediodía y tiene reservas en el comedor. «A partir de las cuatro hay grupos que prefieren pasar dentro y sentarse a comer, por eso tenemos todo el día abierto», explicaba la responsable del local, Eva Armengod.

En la esquina de Obispo Segura Sáez con Ciriaco Benavente el jaleo es fijo. «Hay un ambiente de feria total, hoy vienen grupos de bancos y empresas, y mañana (por hoy) y el sábado gente joven y clientela habitual», señalaba María Romero.

El público, en su mayoría, son funcionarios y profesionales que tienen cerca su centro de trabajo. El precio de las bebidas no varía estos días en los locales, y los precios de las raciones oscilan entre los 10 y los 18 euros. Los negocios que participan no pueden colocar dispensadores de alcohol en la calle pero sí veladores y mostradores de apoyo a las consumiciones. En San Pedro de Alcántara, el 'Gran Café' ha convertido su terraza en una auténtica caseta que durante el fin de semana recreará su particular feria.

Si parte de la 'Feria de día' estaba ayer en la ciudad, en el recinto ferial el ambiente comenzaba a mediodía con numerosas comidas que se celebrarán hasta el domingo.

Ambiente festivo ayer a mediodía en Obispo Segura Sáez.