Hosteleros y comerciantes de Cáceres festejan San Miguel con charanga y buen ambiente La zona de los obispos y la calle Rodríguez Moñino mantienen viva con barras y tapas la feria de septiembre en el centro de la ciudad

La charanga Follow the leader ha animado este viernes la zona de los obispos de Cáceres, junto al Paseo de Cánovas.

María José Torrejón Cáceres Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:38 Comenta Compartir

«Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver». Son las 14.45 horas y la charanga Follow the leader toca –y canta– el pegadizo tema del cantante mexicano Vicente Fernández en la calle Obispo Ciriaco Benavente de Cáceres durante la primera jornada de la Feria de San Miguel.

Ocho hosteleros de esta zona peatonal, próxima al Paseo de Cánovas, y los comerciantes de la calle Rodríguez Moñino mantienen viva durante este fin de semana la feria de septiembre, que llegó a desaparecer durante una época del calendario.

«No hay tanta gente como en San Fernando, pero más ambiente que un viernes habitual», aseguraba en torno a las cinco de la tarde una de las asistentes a San Miguel. La estampa de este viernes en Ciriaco Benavente era muy similar a la de la Feria de Mayo: banderines decorativos, barras en las puertas de los establecimientos y música ambiente. Eso sí, algo menos de público. No obstante, la jornada más fuerte se espera para este sábado, día 27.

Ampliar Ambiente este viernes en la calle Ciriaco Benavente de Cáceres. M. J. T.

Había algo de incertidumbre entre los hosteleros hace una semana, durante la organización de la cita, por la inestabilidad meteorológica. Pero, al final, el veranillo de San Miguel ha hecho acto de presencia y el buen tiempo arropa a la feria al menos hasta el domingo (para este día el riesgo de lluvia es del 75 por ciento, según la Agencia Estatal de Meteorología).

Los ocho establecimientos que festejan San Miguel en la zona de los obispos son Viña Grande, Volapié, Orense, Belmont, Triángulo, Cafetera,Dallas y Lizarrán. Durante esos días de feria los locales suelen reducir sus cartas para tener más agilidad en sus cocinas y brindan una oferta especial.

Por ejemplo, en la taberna Volapié se ofrecen raciones a diez euros de patatas rabiosas, berenjenas fritas con miel de caña y ensaladilla rusa, entre otras propuestas. La botella de manzanilla cuesta 16 euros y las jarras de un litro y medio de cerveza y rebujito se despachan por diez euros. A pocos metros, en el restaurante Orense, se puede comer presa ibérica por 22 euros, secreto ibérico al ajillo por 18 euros y picadillo de cerdo al pimentón de la Vera por 16.

Ampliar Comerciantes de la calle Rodríguez Moñino, este viernes durante la feria celebrada en esta vía. M. J. T.

El Ayuntamiento de Cáceres ha autorizado a los hosteleros a instalar, de forma excepcional, barras o mostradores en el exterior de sus establecimientos de viernes a domingo en horario de 13.00 a 21.00 horas.

Se permiten además conciertos de pequeño formato sin amplificación y charangas itinerantes, con el fin de favorecer la ambientación musical evitando molestias por ruidos.

La feria de septiembre o feria chica también se vive en Rodríguez Moñino. De hecho, fueron los comerciantes de esta calle los primeros en rescatar la celebración de San Miguel. Para esta edición ( y ya van nueve) se han instalado barras en el centro de la calle, donde se sirven bebidas y tapas de tortilla, ensaladilla y montaditos a tres euros. Este viernes la música en esta vía la puso la empresa del dj Jesús Vaca y para este sábado hay charangas y actuará dj Jorge. Se instalarán además castillos hinchables para niños.

Los orígenes

La Feria de San Miguel se festejó en Cáceres durante cuatro décadas y en sus orígenes estaba asociada a la tradición ganadera. Comenzó a celebrarse en 1949 y se mantuvo hasta la década de los ochenta, que fue cuando desapareció del calendario festivo local.

En 2021, de manera excepcional, la Feria de Mayo se trasladó a septiembre, debido a la pandemia. Hubo atracciones en el Ferial.

Temas

Cáceres