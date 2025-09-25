Extremadura festeja San Miguel

M. Fernández Cáceres Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:31 Comenta Compartir

El próximo lunes, 29 de septiembre, se conmemora el día de San Miguel Arcángel. Será una jornada festiva en muchos pueblos de Extremadura, que rinden honores al santo con varios días de celebración que comienzan esta semana.

Uno de ellos es Robledillo de la Vera, donde San Miguel es el centro de las fiestas patronales, que este año cuenta con un programa de seis días de fiesta -del 26 de septiembre al 1 de octubre- que incluye días del mayor y del niño, concurso gastronómico, concurso de cerveza, pregón a cargo de una peña de la localidad, actuaciones musicales y toros, entre otras, y que finaliza con la denominada Quema de Satanás.

Otro pueblo que celebra San Miguel es Tejeda de Tiétar, que ha organizado del 24 al 30 de septiembre desfile de cabezudos acompañados por el abuelo Mayorga, atracciones infantiles, charanga, capeas de vaquillas al estilo verato, actuaciones musicales, verbenas y para el día del patrón, procesión, misa y convite, entre otras propuestas. En este caso, la pregonera será Alicia Esteban Garrido.

Más citas. Desde hoy y hasta el próximo día 28, Navalmoral de la Mata también festeja San Miguel con la XIII Feria agroalimentaria, el XXXVIII concurso nacional de albañilería, talleres infantiles y para adultos, actuaciones musicales (Solera Band, Moralia Festival, verbenas populares), una degustación de migas extremeñas y el gran prix con vaquilla.

No falta Ceclavín, que el sábado pasado trasladó la imagen del santo al pueblo para dar paso al novenario. Del 26 al 29 de septiembre ha programado varios torneos, espectáculo de magia, lidias en la plaza, charanga, feria del ganado y música.

En Cabrero, las fiestas en honor a San Miguel tendrán lugar del 26 al 29 de septiembre. Habrá encierro tradicional de vaquillas por las calles del pueblo, orquestas, actividades para los más pequeños, comidas populares y actos litúrgicos.

Cáceres celebró esta jornada, conocida como la Feria de Septiembre o la Feria Chica, durante cuatro décadas y desapareció del calendario festivo en la década de los ochenta. Hace algunos años se rescató y en esta ocasión, se celebra del 26 al 28 de septiembre con barras en la calle y música en directo en la zona de los obispos y también en Rodríguez Moñino, donde habrá comida y bebida.

En Plasencia, el barrio de San Miguel está de fiesta. Habrá verbena y actuaciones de dj, mercadillo solidario, ruta en bicicleta, charanga, taller de batucada y orquestas. El domingo será la procesión y la misa.

En la provincia de Badajoz, también rinden honores al santo. Por ejemplo, en San Vicente de Alcántara se celebran las fiestas del Corcho del 25 al 28 de septiembre con motivo de San Miguel. Habrá pasacalles; varios concierto, entre ellos David Civera y Sanguijuelas del Guadiana; día de las pandillas y bailes para mayores. El pregonero será Clodoaldo Fernández Nieto, alcalde de San Vicente desde 1986 a 1987, además de relojero y comerciante.

En Cabeza del Buey, del 27 de septiembre al 1 de octubre habrá comida del mayor, humor amarillo, espectáculos taurinos o concierto de Juanlu Montoya, un programa que se remata con la romería al santuario de Nuestra Señora de Belén.

En Llerena habrá feria de San Miguel hasta el 28 de septiembre con una programación que incluye varias actuaciones musicales, entre ellas un concierto de La Húngara y la actuación de varias orquestas, y atracciones infantiles. También en Vivares -entidad local menor de Don Benito- se honra a San Miguel con cuatro días de fiestas en los que habrá juegos populares, fiesta de la espuma, pregón a cargo de Josefa Gil Muñoz, concurso Furor Furor, día de las peñas, un concurso de Master Chef infantil y varios conciertos, como los de Dando la Nota y un tributo a El Barrio.

Zafra también celebra San Miguel, festividad integrada en la Feria Internacional Ganadera, que este año tendrá lugar del 2 al 7 de octubre. No obstante, desde el día 26 de septiembre hay preferia con actividades como un carrusel ecuestre, un concierto de pasodobles taurinos o el Festival de la Cofradía de la Humildad y Paciencia.

