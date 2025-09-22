Ocho bares de la zona de los obispos se alían para celebrar la Feria de San Miguel en Cáceres

Tanto los comerciantes de la calle Rodríguez Moñino de Cáceres como los hosteleros de la zona de los obispos están inmersos estos días en ... los preparativos de la Feria de San Miguel, que festejarán el próximo fin de semana.

Un total de ocho locales del centro se han aliado para replicar la feria de día de San Fernando: música en directo y barras en la calle. Se trata de los establecimientos Viñagrande, Volapié, Orense, Lizarrán, Dallas, La Cafetera, Triángulo (antiguo Acuario) y Belmont.

«Intentamos fomentar la Feria de San Miguel», asegura Gabriel Cancho Clemente, de Viñagrande. El modelo, como ha ocurrido en ediciones anteriores, consistirá en ofrecer del 26 al 28 de septiembre animación en estas vías del centro desde las 14.00 horas, además de bebida y comida . No faltarán las charangas. Los hosteleros están pendientes de que el Ayuntamiento les conceda la autorización que han solicitado para la celebración.

Los comerciantes de la calle Rodríguez Moñino han organizado también dos jornadas de fiesta

Con respecto a la edición de 2024, participarán dos locales menos. El año pasado fueron diez. Hay que recordar, de acuerdo a la experiencia de otros años, que las barras instaladas son sin cañeros. Solo se usan para apoyar la comida y la bebida.

Se espera que los días fuertes sean el viernes y el sábado, aunque hay locales que el domingo también seguirán de feria. Las calles lucirán una decoración especial.

San Miguel es una fecha importante para los comerciantes de la calle Rodríguez Moñino. Fueron los primeros en rescatar una celebración que había desaparecido del calendario local. Con los últimos flecos aún por rematar, Ana Giménez-Guervos, presidenta de la asociación de comerciantes, adelanta que la calle se volcará con la celebración durante la jornada del viernes y el sábado, desde las dos de la tarde hasta las nueve y media de la noche. Habrá comida y bebida.

«La idea no es vender»

«La idea no es vender. Se trata de una convivencia con los vecinos. Queremos recordar además que esta calle fue la primera que volvió a celebrar la Feria de San Miguel. Es una manera también de agradecer a nuestro clientes su apoyo», resume Giménez-Guervos a pie de calle.

La Feria de San Miguel, también conocida como la Feria de Septiembre o la Feria Chica, se festejó en Cáceres durante cuatro décadas y en sus orígenes estaba asociada a la tradición ganadera. Comenzó a celebrarse en 1949 y se mantuvo hasta la década de los ochenta, que fue cuando desapareció del calendario festivo local.

En 2021, de manera excepcional, la Feria de mayo se trasladó a septiembre, coincidiendo con San Miguel, debido a la excepcionalidad impuesta por la pandemia. Y el recinto Ferial se llenó de cacharritos, aunque no hubo casetas. Se instalaron 73 atracciones y un total de 108 puestos.

El Ayuntamiento, de momento, no ha desvelado si ha programado para esta edición algún evento por San Miguel.