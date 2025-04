Los hosteleros del centro de Cáceres confían en que haya feria de día tras reunirse con el Ayuntamiento

Laura Alcázar Miércoles, 11 de mayo 2022, 09:07 Comenta Compartir

Los hosteleros del centro confían en que se autorice la feria de día tras reunirse con el Ayuntamiento en la mañana de este martes. Representantes de la asociación de empresarios de la zona de 'los obispos' se entrevistaron con el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, para trasladarle sus peticiones de cara a la organización de los próximos días de fiesta con motivo de la Feria de San Fernando, que se inaugurará el 24 de este mes de mayo. Su postura contrasta con la de los empresarios que gestionan las casetas en el Ferial, que han pedido ayuda al Consistorio para atraer a gente al Recinto por el día.

Tal y como avanzó el presidente del colectivo a este diario, Javier Blanco, su principal «necesidad» es que se garantice la seguridad en esta zona en la que en los últimos años se ha congregado bastante gente a mediodía y por la tarde, así como la definición por parte del Ayuntamiento de un «marco de actuación» que les permita planificar con suficiente antelación la contratación de personal y poder hacer una previsión para los pedidos.

«Confiamos en que sean coherentes porque nosotros no vamos en contra de nadie, el público es soberano y decide dónde va a pasar la mediodía, la tarde o la noche», afirma el empresario refiriéndose a los hosteleros de las casetas, que han insistido al Consistorio en que no autorice barras fuera de los bares y no corte calles. «Lo que nos preocupa –añade– es la seguridad y el bienestar de la gente y que no haya incidentes, porque cuando hay más gente de lo habitual se pueden producir incidentes».

En materia de seguridad solicitan que se autorice un corte al tráfico puntual de calles, «en determinadas franjas horarias», en la manzana comprendida entre Virgen de Guadalupe, Clara Campoamor, Avenida de España y San Pedro de Alcántara con Santa Joaquina de Vedruna. Su demanda pasa por que el Ayuntamiento mantenga las condiciones de la última edición de San Fernando, celebrada en mayo de 2019, cuando decoraron las calles y montaron mobiliario de apoyo en el exterior (no dispensadores de bebidas con cañeros). También quieren ambientación musical con charangas o grupos de bailes populares y actividades lúdicas.

El Ayuntamiento informará esta semana sobre los pormenores de la feria y confirmará si autoriza o no la feria de día

Como publicó este diario el lunes, en el Recinto Ferial hay confirmadas hasta el momento 11 casetas de las 24 disponibles. A las ocho que se autorizaron en 2020 se han sumado tres más: 'La mona de Málaga', 'Ay mama mía', que gestionará el empresario y dj Coke Bermejo, y 'Paradiso'.