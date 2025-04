La Feria de Cáceres tiene confirmadas 11 casetas de las 24 disponibles en el recinto

A dos semanas del alumbrado oficial de la Feria de San Fernando, la noche del martes 24 de mayo, hay confirmadas 11 casetas en el ... recinto ferial. En 2020 se adjudicó la explotación de ocho de las 24 que pueden instalarse en los módulos disponibles (excepto la municipal y la del mayor, que tenían ya firmado un contrato por dos años), y recientemente se han concedido otras tres: 'La mona de Málaga', 'Ay mama mía', que gestionará el empresario y dj Coke Bermejo, y 'Paradiso', que suele acudir habitualmente pero no entró en la puja de 2020.

Ay mama mía estará ubicada en el primer espacio libre a mano derecha en la calle de la caseta municipal, mientras que La mona de Málaga estará enfrente, junto a la de comida Los pantanos.

En la primera reunión que el Ayuntamiento mantuvo con los empresarios caseteros hace más de un mes, se decidió darles vía libre para que la preferia arranque el jueves 19. Algunas casetas como 'María Bonita', 'Capote' y 'La Suite' abrirán ese fin de semana. De hecho, los montajes se llevarán a cabo a lo largo de esta semana, después de que este lunes desembarcaran las estructuras de las carpas bajo las que estos negocios distribuyen todo su mobiliario, convirtiendo las casetas en auténticos pubs y discotecas con pista de baile, zonas VIP e incluso espacios dedicados a la restauración para la hora del aperitivo y las comidas de amigos y empresas.

Feria de día

Feria de día «no», o feria de día «sí». Dos posturas enfrentadas de dos bloques de empresarios de hostelería. Por un lado los que explotan casetas en el recinto ferial, que se afanan en impulsar su propia mediodía y atraer a gente a la feria, y que han pedido al Ayuntamiento que les eche una mano no cortando calles en la ciudad ni autorizando barras fuera de los bares. Y por otro, los dueños de los locales de cañeo y comida, dispuestos a que el ambiente festivo luzca en el centro con adornos, mobiliario y ambientación musical en la calle.

El mensaje que el Ayuntamiento ha transmitido a los primeros en una reunión celebrada el pasado miércoles es, según ha asegurado a HOY uno de los hosteleros asistentes, que no va a autorizar este año barras en la calle para incentivar la feria de día en la ciudad. Es el segundo encuentro de estos empresarios con los concejales de cara a los preparativos de feria.

Los empresarios de las casetas aseguran que este año el Ayuntamiento no autorizará barras en la calle para la feria de día

«La feria tiene que ser en el ferial puesto que invertimos muchísimo dinero allí, y en ese punto hicimos mucho hincapié, porque no pueden ser permisivos con que la gente beba en la calle si no tienen terraza», argumenta el empresario. «La reunión fue rápida pero lo que hablamos con ellos siempre es que no permitan por lo menos que se puedan consumir bebidas en la calle, que haya charangas ni que se monten barras, porque algunos de nosotros también tenemos locales en el centro y eso no lo hacemos», insiste este empresario, a la vez que asegura que el Ayuntamiento «no lo va a autorizar, seguro, aunque el tema está en que tengan un mayor control policial, porque de efectivos están justos», sostiene por otra parte.

Ampliar Feria de día en la calle Obispo Segura Sáez en la feria de mayo de 2019. hoy

En el otro extremo se encuentran los hosteleros que dirigen bares, taperías y restaurantes en el centro, en concreto, los de la llamada zona de 'los obispos van a reunirse este martes con la concejala de Festejos, Fernanda Valdés, y el edil de Urbanismo, José Ramón Bello, para solicitarles que se respeten las autorizaciones especiales concedidas en 2019 durante los días de feria. Esto es, farolillos y decoración exterior, instalación de mobiliario auxiliar en la puerta de los locales y ambientación musical y lúdica.

Un hábito

«Esto se ha convertido en un hábito, no es algo que promovamos nosotros como tal. Nos gustaría que nos generaran un marco regulador para una zona ordenada y tener claro qué podemos hacer una semana antes para planificarnos, que no lleguen las órdenes el mismo día de la feria», indica Javier Blanco, de la asociación de hosteleros de la citada zona.

El empresario, que gestiona La Mafia en Obispo Segura Sáez y Volapié en Obispo Ciriaco Benavente, habla de recibir «el mismo tratamiento» que se les da a otras zonas cuando se celebran eventos, refiriéndose a los permisos que han obtenido los hosteleros de la Plaza Mayor y San Juan durante el Womad, que les ha posibilitado sacar las barras fuera ante la imposibilidad de mantener las terrazas.

Con todo esto, el Ayuntamiento ha eludido pronunciarse al respecto, por lo que no confirma ni desmiente si autorizará la feria de día, y se remite a la próxima semana, cuando presentará la programación de ferias.