Emilio Rey posa con el capote delante de la Torre de Bujaco, en la Plaza Mayor de Cáceres. JORGE REY

El hostelero cacereño Emilio Rey se vuelve a vestir de torero

El diestro, que desarrolló su carrera taurina en la década de los noventa, reaparecerá el próximo día 24 en Zarza la Mayor tras 28 años sin pisar los ruedos en España

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:27

Emilio Rey, conocido hostelero de la Plaza Mayor de Cáceres, retorna este mes de agosto a su pasado como matador de toros. A ... sus 61 años, se volverá a vestir de torero para hacer su último paseíllo. Lo hará vestido de corto. Será el próximo día 24 en la plaza de Zarza la Mayor en un festival en el que compartirá cartel con los rejoneadores Sebastián Fernández y Paco Velázquez y con el novillero cacereño Toñín, «que es sobrino de Nano Bravo», apunta Rey, propietario del restaurante El Pato.

