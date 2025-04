Homenaje a ARA, los voluntarios de las calles de Cáceres

Manuel M. Núñez Cáceres Sábado, 26 de noviembre 2022, 21:35 Comenta Compartir

Los colectivos vecinales han rendido homenaje este sábado a ARA por sus más de 30 años de servicio a través del voluntariado. No hay actividad que se celebre en la calle y en la que no se se vean a los integrantes de un grupo que, de forma desinteresada, toma parte en la coordinación del tráfico en carreras populares, partidos de fútbol, de baloncesto, conciertos... «Su labor no tiene precio, pero sí tiene mucho valor», resalta la concejala de Asuntos Sociales y primera teniente de alcalde, María José Pulido, que felicitó a los miembros de ARA por su trabajo en nombre del alcalde, ausente. Luis Salaya se encuentra en viaje oficial organizado por la Fundación Lumbini por Bután e India.

Se trataba de un sencillo homenaje de reconocimiento a la Asociación de Radio Ayuda (ARA). Se celebró en el centro cívico de la barriada de la Mejostilla, cuya asociación vecinal también formaba parte de la convocatoria. Se sumaron las de Montesol, San Blas, Ciudad Monumental, Cáceres el Viejo, la Concejalía de Participación Ciudadana y los compañeros de otro colectivo que realiza una acción similar, DYA.

Se entregó una placa de reconocimiento a los protagonistas y posteriormente se celebró una convivencia entre los asistentes. «Ha sido un sencillo pero merecido homenaje. ARA lleva más de 30 años al servicio de la protección civil y prestando cobertura a actos sociales, culturales o deportivos que se desarrollan en la ciudad y en colaboración con el Ayuntamiento», recuerda María José Pulido.

La portavoz municipal incide en que es de agradecer «la iniciativa de las asociaciones vecinales para agradecer su trabajo a ARA. Es interesante resaltar las buenas noticias como que haya personas que empleen y dediquen su tiempo a la ciudadanía para hacer más fácil la vida de los demás». ARA ha sido una asociación, insiste, que «ha repercutido positivamente en el devenir de Cáceres».

Añade Pulido que precisamente ese trabajo de ARA sirve de «base» para la próxima puesta en marcha oficial de la agrupación local de protección civil. «Su labor no tiene precio, pero sí tiene mucho valor», oncluyó. También estuvo entre los participantes el portavoz y presidente local del PP, Rafael Mateos, que rindió su propio homenaje a ARA en su perfil de redes sociales. «30 años al pie del cañón. Había que celebrarlo», escribió.