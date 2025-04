Hojas de otoño, música y brujas en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 23 de septiembre 2023, 13:48 | Actualizado 14:31h. Comenta Compartir

Si abres tu armario y ves mangas largas y cortas conviviendo en armonía, el pareo de playa junto a la chaqueta de entretiempo o las ... sandalias de tiras mezcladas con las botas de lluvia no te aflijas, no estás solo, nos pasa a todos. El inicio del otoño nos sume en esa especie de ambigüedad climatológica en la que no sabemos bien a qué atenernos y durante unos días tenemos el atuendo y el espíritu un poco raro, como si no quisiéramos desprendernos del todo de ese verano que ya es un vago recuerdo, fotos que cada vez cuesta más encontrar en la galería del móvil, porque se alejan y casi desaparecen como lágrimas en la lluvia.

Esta semana hemos dado la bienvenida a un otoño que llega de la mano del Irish Fleadh. Durante todo el fin de semana se podrá escuchar esa música que cae como lluvia fina y que nos muestra instrumentos típicos como el bodhrán (pandero), el fiddle (violín) o las gaitas. Otro concierto se coló en la programación cultural de la semana, en esta ocasión en la activa sala Belleartes, que recibió a Fran Mariscal, un cantautor gaditano que presentó su disco 'Salvajemente frágil', donde «predominan los aires acústicos y hay una atmósfera de tranquilidad que lo invade todo, pero a la vez las letras son duras, tienen un punto de desgarro que él acentúa con su voz rota», informa en una nota este espacio. Fran Mariscal ha colaborado con artistas nacionales como El Kanka o Poncho K. Una nueva exposición ha abierto sus puertas en la sala Pintores 10 de la Diputación bajo el título 'Brujerías'. Se trata de una muestra colectiva organizada por el taller salmantino de obra gráfica Alfara Studio y la fundación ecuatoriana Estampería Quiteña. Está basada en la ilustración de los cuentos del escritor ecuatoriano Pablo Palacios, entre los cuales uno lleva por título Brujerías. El resultado de esta propuesta derivó en la creación de tres obras originales por cada artista, dos bidimensionales y una tridimensional. En total son 22 creadores bajo la coordinación del artista colombiano Pedro Villalba Ospina, donde destaca la presencia del cacereño Luis Rosado, asiduo de los talleres colaborativos que celebran ambas instituciones, señala la Diputación de Cáceres en una nota de prensa. Discreta pero imparablemente el Palacio de las Cigüeñas va tejiendo una programación cultural que permite disfrutar de uno de los recintos más interesantes de la parte antigua, una edificación de finales del siglo XV situado en una de las zonas más altas del recinto monumental. La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil de Cáceres inauguró el jueves una exposición. El inicio del curso escolar supone también el arranque de interesantes programas escolares como el que se está desarrollando en el IES Al-Qázeres, que lleva a cabo un programa Erasmus + con el instituto de Secundaria Gymnázium Sumperk de la República Checa. Alumnos de Bachillerato han acogido en sus casas a estudiantes checos, al igual que ellos hicieron con los cacereños el mes de abril. El pasado miércoles el alcalde Rafael Mateos les recibió y les aconsejó que disfrutaran de «una ciudad abierta, amable, acogedora y con mucha vida». Les animó también a ser embajadores de la ciudad en el extranjero. Además de ello estos estudiantes han participado en las clases y han realizado excursiones a Mérida, los Barruecos y visitas culturales al centro histórico de Cáceres, al Museo Helga de Alvear y al museo Vostell. La mayoría de la delegación checa ha regresado a Sumperk, pero todavía permanecen en el centro dos alumnas que se van a integrar en la vida académica del IES Al- Qázeres durante dos semanas más. La cultura se trenza también con la denuncia social, con llamamientos que tratan de que la vida y el mundo sea mejor. Hoy sábado se conmemora el Día Internacional contra la trata y la explotación sexual de mujeres, niñas y niños y el pasado jueves se leyó un manifiesto y se llevó a cabo una representación teatral a cargo de Maltravieso Teatro con dirección de Sólo Yoni en el Foro de los Balbos a la que asistió gran parte de la corporación municipal. La Biblioteca Pública de Cáceres pone su importante granito de arena también en la difusión de valores. El pasado jueves llevó a cabo una reunión sobre acogimiento familiar, en el que explicó los requisitos para acoger a niños y niñas que por distintos motivos tienen que vivir con una familia diferente a la de origen de manera temporal. Hay varios tipos de acogimiento familiar en función de su duración y objetivos. El de urgencia, el temporal y el permanente, aunque todos ellos son revocables. Seguimos en el ámbito del compromiso social con la celebración del Día Muncial de la Investigación en cánceres. La AECC llevó a cabo ayer una serie de actividades en la calle San Pedro de Alcántara y en el Quiosco de la Música para reclamar que los investigadores españoles tengan las mismas oportunidades que sus homólogos en otros países para llegar a superar el 70% de supervivencia en esta enfermedad. Gracias a la investigación, señala esta entidad, la tasa de supervivencia es del 55,3% en hombres y del 61,7% en mujeres. Pedro Pastor Villegas, presidente de la AECC en Cáceres, Santiago González, oncólogo del San Pedro de Alcántara, Encarnación Solís, gerente del área de salud de Cáceres y Jorge Suárez, concejal de Cultura asistieron a este acto, en el que se llevaron a cabo talleres infantiles de ciencia con alumnos de centros educativos de la ciudad, para concienciar desde abajo. ¡Hasta el sábado!

