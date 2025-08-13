El Hilton de Cáceres ya acepta reservas para el 20 de agosto a través de las principales plataformas de búsqueda

Parece que esta vez es la definitiva. Tras barajarse varios plazos para su puesta en marcha que, finalmente, no se han cumplido, ahora el día ... que marcará el pistoletazo de salida del hotel Hilton Palacio de Godoy de Cáceres será el próximo 20 de agosto.

El nuevo establecimiento de cinco estrellas de la capital cacereña ya 'vende' sus 73 habitaciones en las principales plataformas de reservas, entre ellas Booking. Y el miércoles de la semana que viene es la primera jornada en la que se podrá pernoctar en su interior.

La tarifa más económica (no reembolsable) para pasar esa noche, según Booking, en una habitación doble es de 123 euros. No está incluido el desayuno, que es opcional. Cuesta 29 euros por persona y es continental.

Al 20 de agosto remite también la página de Hilton, que hasta ahora emplazaba a septiembre para hacer las reservas. Y en esta página, como suele ocurrir generalmente, la tarifa es más económica que la que aparece en el resto de plataformas, aunque no hay grandes diferencias. En este caso, por pasar la primera noche del Hilton en una de sus habitaciones dobles se paga a 116 euros.

El 30 de julio fue la última fecha marcada para la apertura del hotel Hilton en el Palacio de Godoy. Pero las instalaciones no entraron en funcionamiento ese día, tal y como se había previsto. El retraso, según se explicó a este diario desde el propio hotel, se debió a que el establecimiento estaba pendiente de una última autorización de la cadena para poder empezar a funcionar.

El 22 de julio, a pesar de no estar operativo, el hotel acogió su primer acto con la inauguración de la exposición de gorras de Montehermoso de María José González, la única persona que actualmente trabaja estas piezas. Su trabajo ha sido seleccionado para dar color al vestíbulo del Hilton.

Dos años y medio de obras

El hotel cuenta con 73 habitaciones y será una realidad dos años y medio después del inicio de las obras, promovidas por la compañía Scipion Real Estate, con sede en Perú. La inversión asciende a un total de 13 millones de euros. La Junta de Extremadura participa en el proyecto (a través de Avante) con la cesión del palacio renacentista, que era de su propiedad.

El Hilton de Cáceres evoca el viaje de ida y vuelta del conquistador Francisco de Godoy con guiños en la estética y en su cocina. El mestizaje es una constante. Se ha contado con artesanos extremeños y de Perú en su decoración. Al frente del restaurante está el chef Antonio Manuel Céspedes Rodríguez, natural de la localidad pacense de Ahillones (Badajoz). Y el madrileño Joaquín Arimón es el director.

El promotor del proyecto, Fernando Palazuelo, se casará en el hotel el próximo 11 de octubre. Se espera la asistencia de su hermana, Sofía Palazuelo, actual duquesa de Huéscar.