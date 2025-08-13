HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Así luce el jardín del nuevo cinco estrellas de Cáceres, donde ya están los veladores instalados para recibir a los primeros clientes. JORGE REY

El Hilton de Cáceres ya acepta reservas para el 20 de agosto a través de las principales plataformas de búsqueda

El Palacio de Godoy comienza a comercializar sus 73 habitaciones en portales como Booking: la noche cuesta 123 euros y el desayuno continental, 29

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:42

Parece que esta vez es la definitiva. Tras barajarse varios plazos para su puesta en marcha que, finalmente, no se han cumplido, ahora el día ... que marcará el pistoletazo de salida del hotel Hilton Palacio de Godoy de Cáceres será el próximo 20 de agosto.

