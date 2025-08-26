HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Herido grave al sufrir una caída de altura en la calle Ríos Verdes de Cáceres
Calle Ríos Verdes de la capital cacereña. GoogleMaps
Sucesos de Extremadura

Herido grave un hombre al sufrir una caída de altura en la calle Ríos Verdes de Cáceres

El varón, de 61 años, ha sido trasladado al Hospital Universitario con un traumatismo craneal

R. H.

Martes, 26 de agosto 2025, 18:14

Un hombre de 61 años de edad ha resultado «herido grave» este martes al sufrir una caída de altura en Cáceres. Según datos aportados por el 112 Extremadura, el varón ha tenido el accidente cuando se encontraba en el número 2 de la calle Ríos Verdes, un punto próximo a la Plaza Mayor de la capital cacereña.

Tras recibir el aviso de emergencias, sobre las 13 horas, al lugar se han desplazado una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, una patrulla de la Policía Nacional y agentes de la Policía Local de guardia.

El hombre ha sido trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Cáceres con un traumatismo craneal, añade el 112.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

