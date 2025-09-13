Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
La víctima ha sido trasladada con un traumatismo craneal al Hospital Universitario de Cáceres
Redacción
Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:26
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha recibido este sábado una llamada alertando de un atropello en la vía pública cacereña, concretamente en la calle Arsenio Gallego Hernández.
De inmediato se activaron los recursos sanitarios correspondientes, que se desplazaron hasta el lugar del suceso para atender a la víctima, una mujer de 74 años que presentaba un traumatismo craneal.
Tras ser atendida en el lugar, fue trasladada en estado menos grave al Hospital Universitario de Cáceres.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y efectivos de la Policía Local.
