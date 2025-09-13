HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
Sucesos en Extremadura

Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres

La víctima ha sido trasladada con un traumatismo craneal al Hospital Universitario de Cáceres

Redacción

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:26

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha recibido este sábado una llamada alertando de un atropello en la vía pública cacereña, concretamente en la calle Arsenio Gallego Hernández.

De inmediato se activaron los recursos sanitarios correspondientes, que se desplazaron hasta el lugar del suceso para atender a la víctima, una mujer de 74 años que presentaba un traumatismo craneal.

Tras ser atendida en el lugar, fue trasladada en estado menos grave al Hospital Universitario de Cáceres.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y efectivos de la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con seis heridos y seis detenidos
  2. 2 La prensa internacional pone el foco en una bodega extremeña con apellido argentino
  3. 3 La Junta pagará 0,26 euros por kilómetro a las familias afectadas por la falta de transporte escolar
  4. 4 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  5. 5

    El campeonato mundial de Rally Raid llena los hoteles de Badajoz la última semana de septiembre
  6. 6 Más de 630 personas aspiran a las 68 plazas de policía local en los ayuntamientos extremeños
  7. 7 La carretera Cáceres-Badajoz sufrirá un corte de cuatro horas este sábado
  8. 8 La presión policial se intensifica contra las redes de drogas en la provincia de Badajoz
  9. 9 El regreso del chef extremeño reconocido en la élite mundial
  10. 10 Un coche se incendia en la entrada a Badajoz por la BA-20 y provoca retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres

Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres