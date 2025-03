Héctor Alterio: «Soy consciente de mis 95 años, pero seguiré siendo actor mientras pueda»

'Prohibido suicidarse en primavera', de Alejandro Casona, fue el primer montaje teatral en el que participó el actor Héctor Alterio (Buenos Aires, 21 ... de septiembre de 1929). Fue en 1948 y tenía 19 años. Este viernes en el Gran Teatro de Cáceres (20.30 horas), el intérprete hispano-argentino se sube a las tablas del Gran Teatro con el montaje 'Una pequeña historia'. Han pasado 77 años desde aquel debut y este clásico entre los clásicos del cine y de la tablas demuestra con su ejemplo que hay profesiones que no se abandonan nunca, ni después de más de un centenar de películas (entre ellas 'La tregua', 'Cría cuervos' o 'El hijo de la novia') o cerca de sesenta obras de teatro.

En 'Una pequeña historia', escrita por su esposa, Ángela Baicoca y bajo la dirección musical de Juan Esteban Cuacci, que le acompaña al piano, Héctor recita tangos y poesía. Estrenada en Madrid y creada como una forma de despedida esta obra ha pasado por innumerables ciudades de prácticamente todas las comunidades autónomas de España. Es un viaje a una memoria densa, llena de vida, tal y como explica Alterio en una entrevista telefónica ayer jueves.

–¿Cómo afronta esta nueva función?

–Hay cosas muy interesantes en esta obra. Abarca un viaje de ida y vuelta Buenos Aires-Madrid-Buenos Aires con versos y textos de León Felipe, de Borges, de Castulo Castillo, Piazzolla, Horacio Ferrer... cuento con la producción de Pentación, de Jesús Cimarro. Me gusta hacerlo, es un regalo para mí y ya tengo la edad suficiente como para decir si me apetece o no un proyecto, y este, sin duda, me apetecía.

–Tiene edad, pero también tablas y energía.

–Tengo esas dos cosas, y soy consciente de la edad, pero mientras dure, ahí estoy.

–Mientras pueda aprovecha para estar en los escenarios y supongo que lo está viviendo de una forma muy intensa.

–Sí, porque lo considero un regalo.

–La obra es un viaje de ida y vuelta de Madrid a Buenos Aires.

–Son dos puntos del mapa que yo conozco mucho y me han resultado siempre positivos.

–¿Qué se encuentra en las butacas? Imagino que mucho cariño por parte del público que aplaudirá su veteranía.

–Las reacciones son maravillosas porque son espontáneas. No tengo ninguna queja ni pienso que la obra podría ser de otra forma, estoy muy satisfecho con esta experiencia teatral.

España

–Usted se vino a vivir a España en el año 1974. Vino a representar una obra y se afincó.

–Vine para presentar la película 'La Tregua' y me quedé aquí varado, luego decidí quedarme en España. Y de eso habla también la obra de teatro, de cómo tuve que acomodarme a otros escenarios y cambiar el acento.

–Argentina pasó por un periodo de dictadura.

–Pues sí, y puedo decir que vivo para contarlo.

–¿Y cómo ve su país de origen, Argentina ahora mismo, bajo el mandato de Javier Milei?

–Creo que se podría analizar con mayor profundidad eso, aunque no sé si por la edad o porque se habla demasiado de ello yo solo puedo ser un poco superficial. No estoy de acuerdo con la dirección de los políticos que hay ahora mismo en Argentina y no concuerdo con lo que se está haciendo. Observo, y estoy a la espera de que todo mejore.

«No estoy de acuerdo con los políticos que hay ahora en Argentina, no concuerdo con ellos»

«Mis hijos Ernesto y Malena son un orgullo, los dos lo hacen mejor que yo, aprendo de ellos»

–Su trayectoria profesional es apabullante. ¿Se queda con algún papel?

–No puede haber uno solo, ha habido varios. Ha habido películas que han tenido una gran repercusión como 'Cría Cuervos', que dirigió Carlos Saura y en la que participó Ana Torrent y que fue un orgullo, una película maravillosa. 'El Nido', de Jaime de Armiñán, 'La Tregua', de Benedetti, fueron películas en las que yo participé y que siguen siendo muy importantes, creo que todavía son referentes. También 'Los caballos salvajes', de Marcelo Piñeyro. Me falla un poco la memoria pero sí, son muchas. He trabajado con muchos actores y muchos directores muy destacados tanto de España como de Argentina.

–Tener esa extensa filmografía es algo muy importante pero ser padre de dos hijos (Ernesto y Malena) que son actores y muy conocidos debe de ser también un orgullo.

–También, también, son un un gran orgullo mis dos hijos, por supuesto.

–¿Y le gusta que los dos hayan querido dedicarse a esta profesión?

–Me gusta porque lo hacen los dos mejor que yo y con eso es suficiente, me doy por satisfecho. Yo aprendo muchísimo de ellos y estoy siempre muy atento a todo lo que hacen, igual que a mi mujer, Ángela Baicoca, que dirige todo esto con cariño y con un resultado maravilloso.

–Imagino que no es la primera vez que va a venir a actuar a Cáceres.

–Claro, claro. No es la primera vez que voy a ir a la ciudad de Cáceres, aunque no podría decir cuando fue con exactitud que estuve allí, pero sé que es una ciudad maravillosa, muy bonita. Y seguro de que voy a conocer algún rincón precioso en e