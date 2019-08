El gerente de Urbanismo es el único alto cargo que cesa en el nuevo organigrama de Cáceres Francisco José Leza Pérez, exgerente de Urbanismo:: HOY Se mantiene al frente del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica Javier Sellers, al igual que los responsables del IMAS, Juventud o Ifeca CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Jueves, 1 agosto 2019, 08:11

No son las caras más conocidas del entramado municipal, su trabajo está en un segundo plano en lo que se refiere a protagonismo público, aunque sin duda abordan y toman decisiones sobre aspectos claves de la vida de la ciudad. Se trata de los directores y gerentes de los diferentes organismos y entidades dependientes del Ayuntamiento de Cáceres. Pese a que ha sido rápida la decisión del nuevo gobierno municipal de cesar a Francisco José Leza Pérez como gerente municipal de Urbanismo, no se ha continuado con esta línea y se mantiene a la mayoría de los altos cargos. Según explicó el propio alcalde Luis Salaya en el último pleno la decisión de rescindir el contrato de Leza se tomó porque no se cumplieron los objetivos previstos en el nombramiento y anunció que si este puesto se vuelve a sacar «se hará mediante una nueva convocatoria pública abierta». Por ahora, informa también el Consistorio, se está analizando una posible reestructuración de este área y se decidirá después si se necesita esta figura o no. Leza Pérez asumió su cargo en 2013. Entre sus objetivos fundamentales se encontraban la recuperación de las zonas de la Charca Musia y del Polígono Ganadero.

Leza Pérez señala que no recurrirá la decisión del Ayuntamiento, pero sí lamenta el modo con el que prescindieron de sus servicios y puntualiza que no fue un cese, sino un despido, ya que no es cargo de confianza sino que pasó por un proceso de selección. «Se me presentó la carta con un funcionario sin previo aviso», indicó. «A pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones no me han dado cita y nadie se ha reunido conmigo para comentarme siquiera los motivos del despido».

La recuperación de Charca Musia y el Polígono Ganadero fueron retos asumidos por Leza Pérez . :: HOY

Acerca de su rendimiento como gerente indica que aunque mantuvo muchas reuniones con colectivos de Charca Musia y Polígono Ganadero, «el volumen de trabajo de los técnicos municipales y motivos económicos que afectaban a los vecinos» impidieron acometer la recuperación de estos dos espacios. Estos días ha recibido llamadas de colegios profesionales, vecinos y promotores avalando sus tareas, lo cual le da «respaldo moral de haber hecho un buen trabajo aún sabiendo que faltan muchas cosas».

Otras áreas

Continuará con su cargo como gerente de la Institución Ferial Cacereña, Ifeca, César Vicho, que en el mes de septiembre cumplirá 7 años al frente de esta responsabilidad, en función de la que se encarga de organizar todas las ferias de la ciudad, incluida la del Libro. De igual forma continuará en su puesto Javier Sellers al frente del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, que sustituyó a César García en el año 2014.

No habrá tampoco modificaciones en la dirección del Instituto Municipal de la Juventud, cuyas riendas lleva desde hace años Pilar Fernández Moreno. Lo mismo sucede con el IMAS, el Instituto Municipal de Asuntos Sociales, cuyo gerente continúa siendo José Antonio Ramírez Hernández.

En cuanto al área de Deportes, que articula el IMD (Instituto Municipal de Deportes) no hay un gerente como tal ya que se suprimió esta figura hace varios años y no se ha vuelto a recuperar, informa el Consistorio. José Antonio Pérez, director de la Universidad Popular no seguirá en su puesto porque se jubila, aunque el Ayuntamiento indica que «por ahora» no se procederá a su relevo en esta entidad.