Generación 2031, un proyecto para implicar a los jóvenes en la capitalidad cultural

Redacción CÁCERES. Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

El Consorcio Cáceres 2031 presentó ayer ‘Generación 2031’, un proyecto estratégico concebido para integrar a la juventud en el corazón de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031.

La iniciativa fue presentada por Jorge Suárez, concejal de Cultura, Educación y Comercio del Ayuntamiento, e Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres 2031.

‘Generación 2031’ nace con la idea de que la cultura del futuro debe construirse con los jóvenes, no solo para ellos. El programa se dirige especialmente a quienes en 2031 tendrán entre 18 y 25 años –los que hoy tienen entre 12 y 19–, futuros protagonistas de la transformación cultural que la ciudad proyectará ante Europa.

Suárez subrayó que «Cáceres 2031 no puede entenderse sin la mirada de quienes van a vivirla plenamente. Este proyecto abre un espacio real para que nuestros jóvenes imaginen, creen y participen de forma activa en la vida cultural».

Por su parte, Iris Jugo destacó que este proyecto «es un proceso vivo, abierto y continuado en el tiempo, que acompañará y visibilizará el talento joven, conectando centros educativos, instituciones y agentes culturales en una red creativa que crecerá hasta el año de la capitalidad».

Un proyecto para escuchar

‘Generación 2031’ invita a los centros educativos de la ciudad a sumarse mediante un proceso de adhesión flexible y adaptado a cada realidad, con un proceso que se articula en tres fases.

El proyecto busca dar voz y protagonismo a los jóvenes ofreciéndoles un espacio propio para desarrollar ideas.