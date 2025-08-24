HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Panadería artesanal Levadura Madre, que abrió sus puertas a finales de julio. CRISTINA NÚÑEZ

Gastronomía y libros marcan las nuevas aperturas comerciales en Cáceres

Tres pequeños negocios han iniciado en julio y agosto su aventura empresarial en el centro de la ciudad

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:57

Ver una fila de clientes como la que el pasado jueves había en la nueva panadería Levadura Madre de la avenida Virgen de Guadalupe es ... un fenómeno poco común en un Cáceres en donde el comercio local libra diariamente una dura batalla por su supervivencia. Pero a eso de las doce de la mañana algunas hogazas de autor ya estaban agotadas y los amantes del pan de boutique esperaban pacientemente su turno. El establecimiento es una franquicia que nació en Madrid hace más de una década y que ofrece pan y productos de repostería artesanales, según indica la página web de la firma, repartida por distintos puntos del país. Solo en la capital de España hay una veintena, igual que en Barcelona, y no faltan en las ciudades de tamaño medio. En Cáceres abrió el miércoles 31 de julio. Luis Torres, nacido en Toledo pero afincado en Cáceres, está al frente de este establecimiento. «Abrimos en verano porque preferíamos que si salía algo mal lo hiciera con menos gente y llegar a septiembre lo mejor posible», explica este emprendedor, que ha contratado a dos personas. «Decidimos abrir y hemos tenido muy buena acogida». Amante de este tipo de panaderías vio una buena opción ubicar aquí esta firma. «Nos fuimos informando y conociendo la manera de trabajar y nos gustó». En la carta hay una extensa gama de opciones, desde las barras más clásicas y normales hasta las propuestas más originales como hogazas de vino tinto, pasas, aceitunas o calabaza. Se ofrecen también cafés que pueden degustarse en la pequeña barra con vistas a la calle con la que cuenta esta panadería.

