La franquicia Santa Gloria abre su segunda cafetería en Cáceres en el local de Tiendas Rojo de la calle Pintores

La franquicia Santa Gloria abrirá su segundo establecimiento en la capital cacereña el próximo otoño. Y lo hará en un local emblemático: el ... espacio que durante décadas ocupó Tiendas Rojo en la calle Pintores, a escasos metros de la Plaza Mayor.

Esta firma inauguró el pasado mes de junio su primer establecimiento en la ciudad en la calle San Pedro de Alcántara. Ahora apuesta por el casco viejo cacereño y lo hace de la mano del grupo de restauración Tartagal, que está detrás de este proyecto.

Este mismo grupo explota además los establecimientos de Burger King en Cáceres. Eduardo Jiménez, socio del grupo, avanza que el local contará con una plantilla que oscilará entre los diez y los 12 empleados. Un cartel anuncia ya en el escaparate el desembarco de la firma. Está previsto que la semana que viene se entregue el proyecto en el Ayuntamiento para obtener la licencia de obras. Hasta ahora, en el interior del local, se han llevado a cabo catas y se han tomado medidas, además de proceder al vaciado del mobiliario existente.

Rojo, 57 años de trayectoria

Hay que recordar que hasta hace no mucho este local albergaba todo un clásico del textil en Cáceres. Fue en noviembre de 2024 cuando la firma, con 57 años de historia, anunció su cierre y puso sus dos tiendas en liquidación, tanto la de Pintores como la de Antonio Hurtado. Santa Gloria ocupará el de Pintores en régimen de alquiler.

Tras el fallecimiento en enero de 2024 de José Rojo Herrero a los 82 años de edad, las tiendas quedaron en manos de sus tres hijas: Maribel, Raquel y Majo.

Tiendas Rojo surgió en 1957 en el barrio de Llopis Ivorra. Después, se extendió al centro de la ciudad como empresa especializada en la comercialización de artículos de corsetería, paquetería y ropa, tanto de señora como de caballero. Los dos locales que ocupa en la actualidad, ambos en lugares privilegiados, son propios.

«Hemos decidido cerrar porque este tipo de negocio ha 'petado'. Ha funcionado muy bien. Pero todos nuestros clientes son de 50 años para arriba. La mayoría ya no están con nosotros porque han fallecido. Y a la gente joven no conseguimos llegar porque compra 'on line'», resumía en noviembre una de las propietarias de la tienda.

La figura de Pepe Rojo fue más allá de su propio negocio y se convirtió en una pieza clave del sector cacereño. Durante muchos años defendió los intereses de los comerciantes de la ciudad, en especial como presidente de la Asociación de Empresarios del Comercio (Aeca), pero también desde otros cargos directivos en la Cámara de Comercio y en la Federación Empresarial Cacereña (FEC). También fue el impulsor y primer presidente de la Federación de Asociaciones de Comercio de Extremadura (Fedacoex).

Rojo se adentró en el mundo textil a los 13 años como aprendiz en el desaparecido Requeté. Fue también uno de los impulsores del primer hipermercado que tuvo Cáceres, en el lugar donde hoy se ubica Carrefour. En breve Tiendas Rojo pasarán a formar parte de la historia local.

Santa Gloria, firma creada en 1963, está en plena expansión. En la actualidad supera los 170 establecimientos repartidos por España, Andorra y Portugal.