El futuro parque de la Ribera del Marco de Cáceres contempla derribar 32 casas y otras construcciones

El futuro parque de la Ribera del Marco se vincula al proyecto de un gran bloque de viviendas entre Ronda de San Francisco y la ... Avenida de Cervantes. Son 415 pisos en altura, con seis plantas y ático. Se utiliza el sistema de compensación urbanística, ya que la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) SF.06, que aglutina a los propietarios y en la que se ha integrado el propio Ayuntamiento, interviene para ejecutar el bloque que irá junto al instituto García Téllez, y a su vez libera suelo sin cargas junto a la Ribera para que el Consistorio pueda desarrollar un parque público. Son en total, 51.620 metros cuadrados.

El proyecto de urbanización fue aprobado en Comisión de Desarrollo Urbano de forma inicial el pasado 7 de septiembre y por resolución del alcaldía unos días después, el 30. La documentación del mismo confirma que la iniciativa supondrá que los dueños originales de viviendas o terrenos en la Ribera recibirán su aprovechamiento urbanístico en el edificio de viviendas de la barriada del Espíritu Santo, justo en los límites con Maltravieso. Sin embargo, ello implica a su vez que el suelo más próximo a la Ribera deberá quedar completamente despejado, y obligará a que salgan de allí los actuales inquilinos.

Desde la AIU San Francisco 06 reseñan que no esperan conflictos ni problemas en este sentido. «El proyecto es de mucho antes –2005– aunque no llegó a prosperar. Nosotros entramos en 2018. El Ayuntamiento aporta la parcela en la que se construyen las 415 viviendas y los propietarios de la Ribera reciben un aprovechamiento urbanístico», apuntan. «Toda la zona de la Ribera pasa al Consistorio para poner en marcha una gran zona verde. Cómo y cuándo lo haga ya es cosa suya», aclaran desde la Agrupación. Remarcan, además, que hubo tres casos de propietarios que se mostraron disconformes. En los contactos que se han mantenido con el área de Urbanismo se les ha indicado que las tres sentencias que hay son ya firmes.

«Hemos hablado con las personas que están allí, en los huertos y en las casas y se les ha explicado que tendrán que salir una vez que el proceso de urbanización parcial comience», insiste la Agrupación de Interés Urbanístico a consultas de HOY. La aprobación se conoció el pasado día 14 de octubre a través del Diario Oficial de Extremadura (DOE) El documento está en exposición pública durante un mes.

Parque

Aunque los promotores no auguren problemas ni controversia con los inquilinos, lo cierto es que hay una treintena de edificaciones que tendrán que derruirse, 32 exactamente. De hecho la urbanización parcial de la zona de la Ribera ya ha dado primeros pasos con el vallado de los terrenos. Algunas alambradas han sido tumbadas semanas después de colocarse, admite la Agrupación.

Ampliar Casas en ruina que también se tirarán en una foto del proyecto. hoy

El parque de la Ribera ha venido siendo un viejo objetivo de las distintas corporaciones municipales y aparece recogido en el Plan General Municipal (PGM). Afecta a un gran área de suelo urbano a la altura del Alto de Fuente Fría y en dirección hacia el hospital San Pedro de Alcántara. Esas parcelas se ven afectadas.

Los promotores ya contrataron a una empresa especializada en 2021, Agrofarma, para hacer un cierre perimetral completo. Tener el suelo en perfecto estado en unos de los objetivos con vistas a su cesión al Ayuntamiento antes de iniciar el bloque de viviendas en el Espíritu Santo.

Alerta

Los movimientos vuelven a alertar a los vecinos. En el Alto de Fuente Fría quedan aún viviendas habitadas, unas ocho, al igual que hay otras tantas en estado de ruina. Los signos de actividad son evidentes.

Carteles de 'se vende' en edificaciones muy deficientes se mezclan con imágenes de casas bajas o de doble altura en las que sus residentes hacen vida normal. No será por mucho tiempo si el proyecto del futuro bloque en el Espíritu Santo, vinculado al parque de la Ribera continua adelante con su tramitación. Propietarios, como Clara y su marido, que tienen una vivienda y un huerto con animales en la zona han recibido una copia del expediente con el sello municipal y la rúbrica de la Secretaría General. La fecha es del 3 de octubre. «No sabemos nada. Solo esta carta que no entendemos. Llevamos aquí muchos años y no nos queremos ir», resume la mujer a pie de la Ribera.

Aparece el huerto de Amigos de la Ribera del Marco, una parcela próxima a la salida hacia la carretera de la Montaña en la que hay diversas plantaciones. También está el huerto de Vicente, con sus ovejas y olivos y distintas construcciones en ruina.

Todas ellas van a ser derribadas. Aún no hay plazo, pero la documentación de la urbanización recoge los detalles. Amigos de la Ribera ya alzó la voz el año pasado para pedir un proyecto «consensuado» y con aportación de los vecinos. La primera idea fue un parque público «pero con huertos y que respete el entorno». «Queremos que se cuente con los afectados», lanza ahora su portavoz, Pedro Moreno Rey.

Demoliciones

El documento técnico en exposición pública ha sido elaborado por los arquitectos Alfredo Díaz e Irene Calle. La consultora Aceidé Servicios Técnicos confirma en su trabajo que se «contempla la ejecución, por parte del Ayuntamiento de Cáceres, de un parque público de 51.620 metros cuadrados y el traslado del aprovechamiento urbanístico aprobado a un solar de propiedad municipal entre la Avenida de Cervantes y la Ronda de San Francisco, con una cabida total de 415 viviendas».

Hay un estudio de demoliciones. El presupuesto global supera 1,9 millones. Dejar lista la futura zona verde para que el Ayuntamiento actúe tendrá un coste de casi 85.000 euros. En el área de Urbanismo ya se indicó hace meses que las parcelas de la Ribera pasan a ser propiedad municipal. El propio PGM contempla el proyecto del parque lineal.