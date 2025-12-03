La Fundación Caja Extremadura clausura Samara Emprende
Redacción
CÁCERES.
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00
La Fundación Caja Extremadura celebró ayer en el hotel Palacio de Arenales de Cáceres el acto de clausura de Samara Emprende, un programa que busca impulsar el crecimento, la innovación y la profesionalización de las empresas extremeñas.
Esta edición de Samara Emprende comenzó en noviembre de 2024 y en ella han participado las empresas Coveless Ingeniería, Grupo Heral, Grupo Incalexa, Ingulados, Lean Best Group y Plusquam Pharma.
La clausura incluyó una mesa redonda sobre el crecimiento empresarial en la región.