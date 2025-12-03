La Fundación Caja Extremadura clausura Samara Emprende

Redacción CÁCERES. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Fundación Caja Extremadura celebró ayer en el hotel Palacio de Arenales de Cáceres el acto de clausura de Samara Emprende, un programa que busca impulsar el crecimento, la innovación y la profesionalización de las empresas extremeñas.

Esta edición de Samara Emprende comenzó en noviembre de 2024 y en ella han participado las empresas Coveless Ingeniería, Grupo Heral, Grupo Incalexa, Ingulados, Lean Best Group y Plusquam Pharma.

La clausura incluyó una mesa redonda sobre el crecimiento empresarial en la región.