La Fundación Caja Extremadura clausura Samara Emprende

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

La Fundación Caja Extremadura celebró ayer en el hotel Palacio de Arenales de Cáceres el acto de clausura de Samara Emprende, un programa que busca impulsar el crecimento, la innovación y la profesionalización de las empresas extremeñas.

Esta edición de Samara Emprende comenzó en noviembre de 2024 y en ella han participado las empresas Coveless Ingeniería, Grupo Heral, Grupo Incalexa, Ingulados, Lean Best Group y Plusquam Pharma.

La clausura incluyó una mesa redonda sobre el crecimiento empresarial en la región.

