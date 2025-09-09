La Fundación Atrio lleva este curso la música a la cárcel de Cáceres Las matriculaciones en las clases extraescolares impartidas en colegios deben formalizarse a través de la web de la institución

La Fundación Atrio de Cáceres reanuda el curso con importantes novedades en su proyecto para acercar la música a toda la población. Por primera vez la institución creada por José Polo y Toño Pérez, copropietarios del hotel-restaurante Atrio, trabajará con los internos del centro penitenciario de la capital cacereña.

Esta iniciativa, que surgió a propuesta de Polo con la intención de llevar la música y sus beneficios también a los sectores más desfavorecidos, ha sido muy bien recibida por el equipo de la cárcel, según detalla Miguel Galán, gerente de la fundación. Un profesor se desplazará hasta el centro a partir del próximo miércoles, día 10, para llevar a cabo sesiones con los presos.

Estas clases forman parte de un programa denominado 'Música para el bienestar', que a su vez es una de las patas sobre las que se sustenta un proyecto más ambicioso al que la fundación ha bautizado como 'Acordes', que incluye también la propuesta 'Música creativa'. Se trata, en este último caso, de divulgar la música en los colegios.

Por primera vez durante este curso 2025/2026 el programa de actividades extraescolares llegará a todos los colegios públicos de la capital cacereña. Son 15 en total. A los once centros de la Junta de Extremadura en los que ya trabajaba la fundación, se suman ahora los colegios Prácticas, Dulce Chacón, Nuestra Señora de la Montaña y Francisco de Aldana. Y, además, hay que recordar que hay otros tres centros concertados de la ciudad donde también se imparten estas sesiones: el colegio Santa Cecilia (Carmelitas), el San Antonio y el Nazaret.

A pesar de que todavía no ha empezado el curso –los alumnos de Infantil y Primaria se incorporan a las aulas el próximo día 11– los centros ya promocionan la música creativa de la Fundación Atrio entre su oferta de extraescolares. Miguel Galán detalla que todas las matriculaciones deben materializarse a través de la página web de la institución. El plazo de inscripción se abrirá, previsiblemente, esta semana.

Esta actividad está dirigida a los alumnos de segundo y tercero de Infantil y primero de Primaria. Hay que recordar que la música creativa pretende «fomentar la creatividad y el interés por la música en niños», según se recoge en la página web de la fundación.

La oferta de 'Acordes' se completa con otros dos programas: las clases de introducción a la música que se desarrollan en el centro cívico Germán Ferrero y la creación de dos coros (uno de adultos y otro de niños).

En estos momentos, según el dato facilitado por la Fundación Atrio, hay 23 profesores contratados para impartir todas las sesiones programadas. Durante estos primeros días de septiembre los docentes están recibiendo un curso de formación en el centro cívico Germán Ferrero con el objetivo de que todos manejen las mismas claves a la hora de impartir sus respectivas clases.

De la UCI a Down Cáceres

Más allá de llegar al centro penitenciario de Cáceres, dentro del programa 'Música para el bienestar', la fundación trabaja en otros ámbitos y con otros colectivos. Este curso estará en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) del Hospital Universitario y en la del San Pedro de Alcántara. Y llegará también a la de neonatos. Colabora además con los Hermanos franciscanos de Cruz Blanca, Novaforma, Down Cáceres, el club de la memoria de Alzhei, Aspace y Divertea.

Aunque el grueso de las actividades de la fundación se centra en la capital, el curso pasado se impartió musicoterapia en centros de mayores de Miajadas, Navalmoral de la Mata, Moraleja y Trujillo, además de clases en colegios. Este curso se da un paso más y las propuestas llegarán también a la provincia de Badajoz y a la capital pacense.

Se incorporan al programa Badajoz, Mérida, Don Benito, Almendralejo y Zafra. Y dentro de la provincia de Cáceres se suman al proyecto por primera vez Coria, Malpartida de Plasencia y Arroyo de la Luz.

Según el dato facilitado por la Fundación Atrio, creada en 2022, durante este curso se van a invertir 505.000 euros en personal. Y además hay un gasto previsto de 25.000 euros en instrumentos musicales. La fundación afronta estos desembolsos con fondos propios y con ayudas de colaboradores como las dos diputaciones y Caja Rural de Extremadura.

