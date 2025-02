Funcionario a 560 kilómetros: «Empecé en 2015 y teletrabajo por semanas. Es muy positivo»

El teletrabajo se ha consolidado en el Ayuntamiento de Cáceres. En la actualidad hay 165 empleados públicos los que han presentado su solicitud para trabajar en remoto. Uno de ellos es Faustino Cordero, más conocido como 'Tino'.

«Empecé con el teletrabajo en 2015. En ... realidad esto ya se habló por primera vez en los tiempos de Carmen Heras. Mi experiencia es muy positiva», cuenta Faustino. Este ingeniero en Geodesia y Cartografía es uno de los impulsores del Sistema de Información Geográfica (SIG) municipal, que ha recibido numerosas distinciones.

Ya en 2009 el SIG cacereño fue seleccionado entre 25 ciudades de todo el mundo como finalista en los premios Be Inspired Awards, en Charlotte (Estados Unidos).

Pero para llegar ahí, defiende Tino, que forma pareja con su compañero de trabajo Luis Antonio Álvarez, no es fundamental, ni siquiera necesaria la actividad presencial. Él mismo lo demuestra. Cada semana, o cada 10 días, en función de la organización, opera desde la tercera planta del Ayuntamiento cacereño o desde su casa. Con la particularidad de que está a 560 kilómetros de distancia.

«Mi mujer y mis hijos viven en Vitoria, aunque yo soy de Cáceres. El teletrabajo no solo me permite conciliar sino que rindo más. Sobre todo por la mañana cuando mis hijos están en clase», apunta. Tino tiene 49 años y lleva 23 en el Ayuntamiento. «En 2015 salió un documento con las primeras directrices para teletrabajar. Desde entonces estoy así. Me acogí a la modalidad del 50-50, mitad en casa y mitad presencial. Ahora quiero ir a tres días de cinco», revela.

Añade que su trabajo «es muy técnico» a base de datos, documentos y mapas. No requiere estar en un sitio concreto. Cuando le llaman al despacho suena su móvil. Tiene desviadas las llamadas. Cada 10 días se monta en Bla Bla Car y ejerce como funcionario en Cáceres desde Vitoria.