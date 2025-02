El francés que busca compañeros de 'bridge' en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Domingo, 18 de septiembre 2022, 07:48 Comenta Compartir

No es el bridge uno de esos juegos clásicos de los bares o centros de reunión españoles, en donde el mus o el tute no tienen rival. Surgido a finales del siglo XVI en Europa (no está claro el país en concreto) se trata de un desafío de cartas en el que se requieren cuatro jugadores. Jean Denis Carrasco, hijo de españoles emigrantes en Francia, se casó con una extremeña y hace unos meses llegó a Cáceres tras vivir en Madrid durante décadas. «Mi mujer es de Cáceres y tiene aquí a sus hermanos, queríamos estar a su lado», explica. Ya jubilado después de una larga vida laboral dedicado a la industria farmacéutica pretende transmitir su pasión al que desee conocer un juego nuevo. «Cuando era pequeño jugaba al ajedrez, luego mi trabajo era frenético y no me dejaba tiempo para nada». Durante siete años tuvo que trasladarse a Barcelona por motivos de trabajo y lo hizo solo. «Justo al lado de mi casa había un club de bridge que lo llevaba un francés, y empecé a ir de vez en cuando».

Tras el ERE que sufrió su empresa, y ya en Madrid, empieza a dedicarse a la consultoría y dispone de más tiempo. «Conozco a la persona que lleva el bridge a nivel nacional y me nombra delegado para Extremadura, porque sabía que yo vendría aquí al jubilarme». Esta misma semana empiezan las reniones en el hotel Extremadura. «Estará dirigido a la gente que sepa jugar y que quiera divertirse un día a la semana, los que sabían jugar pero han perdido lo que sabían, y los que quieran aprender». La edad mínima son los siete años.

Jean Denis define el bridge como «un juego totalmente transparente» que exige «estudiar, saber las normas, es un juego de mente, las cartas son un mero instrumento paraconcentrarse, tomar decisiones, es también un juego en equipo». Ayuda «a desarrollar la capacidad de juicio, la destreza lógica y analítica». Él lo equipara al ajedrez, «con 13 cartas en lugar de 20 piezas, pero es estrategia», señala con una pasión que es contagiosa. Indica que el bridge «empezó en España, luego Inglaterra, pero lo más importante es que todos los jugadores, estén donde estén manejan el mismo lenguaje, las mismas normas».

Torneo

Con mucho empeño ha logrado reunir a los primeros jugadores. El pasado mes de junio se puso en contacto con él el organizador de un viaje de daneses que se alojaban en el hotel Don Manuel y al que le faltaba un jugador. Se unió y se comprometió a que, si volvían el año que viene, se llevaría a cabo un torneo hispano-danés.

Las personas interesadas en asistir a las clases o que quieran jugar semanalmente, pueden inscribirse en la página web que ha habilitado Jean Denís y en donde hay información acerca de esta práctica, y vídeos. Es extremadurabridge.wordpress.com.