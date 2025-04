La flota de taxis de Cáceres carece de sillas para niños en los viajes urbanos

Tania Gallego vive en Badajoz y tiene un bebé de año y medio, Leo. Hace unas semanas sus amigas decidieron pasar un fin de semana ... completo en Cáceres. Y ella se apuntó al plan con el niño, aunque en su caso optó por regresar a casa para dormir la noche del sábado.

Con este planteamiento, Tania viajó de Badajoz a Cáceres en el coche de una amiga, en el que instaló una de las dos sillas con sistema de retención infantil de las que dispone. La idea era que su amiga se la devolviera a la vuelta. Y para su viaje de regreso pensó que lo mejor era volver en tren. Según su plan, cogería un taxi desde el centro de Cáceres hasta la estación de ferrocarril. Pero Tania no contó con un factor: ninguno de los 75 taxis que integran la flota de la ciudad dispone de sillas para niños en los desplazamientos urbanos.

«Tenía que venirme antes. Así que cogí billete para el último tren del sábado con destino a Badajoz. Mi amiga, con la que fuimos a Cáceres, había bebido y yo no iba a hacerle coger el coche para llevarme a ningún lado. Decidimos que la sillita se quedaba en su coche y que me la devolvería en Badajoz. Y empezamos, con bastante tiempo de antelación, a llamar a un taxi», cuenta.

«Yo pedía un taxi con sillita y el chico que atendía la centralita me decía que viajara con el bebé en brazos. A mí me parecía un disparate. No sabía si iba a poder proteger al niño en un desplazamiento a 50 kilómetros por hora en el caso de que pasara algo», relata la madre.

Cuando Tania pidió el taxi se encontraba en la Plaza de la Soledad, a las puertas de la Ciudad Monumental. Y desde aquí tenía que desplazarse hasta la estación de ferrocarril. No contempló la opción del autobús, cuenta, porque desconocía las líneas y la ubicación de las paradas. Y el tiempo se le empezó a echar encima. Así que decidió hacer el camino a pie, empujando el carrito en el que iba Leo.

Su experiencia sirve para poner de manifiesto una realidad. En Cáceres los taxis no tienen sillita para niños en los desplazamientos dentro de la ciudad. Vicente Mendoza, presidente de Radio Taxi, el colectivo que agrupa a estos vehículos, aclara que no es obligatorio según la normativa vigente para los viajes de carácter urbano.

Así también se hace constar en la página web de los taxistas cacereños, donde se informa de que hay una servicio de sillas homologadas para niños. «Radio Taxi dispone de sillas para los niños de 1 a 4 años y de 4 a 12 años para los desplazamientos de sus servicios por carretera, ya que para los servicios urbanos no es necesario el uso de dichas sillas», se subraya.

Artículo 119

Así es. Aunque el Reglamento General de Circulación deja claro que los pequeños de la casa, de hasta 135 centímetros de altura, deben viajar siempre con un sistema de retención infantil adaptado a su peso y talla, contempla una exención para los taxis en su artículo 119. En este punto se recoge textualmente que los conductores de estos vehículos «cuando circulen en tráfico urbano o áreas urbanas de grandes ciudades podrán transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros sin utilizar un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y a su peso, siempre que ocupen un asiento trasero».

Vicente Mendoza comenta que el colectivo dispone de cuatro sillas para niños en un almacén a disposición de los socios y clientes para los desplazamientos por carretera. «Si nos contratan un servicio para ir a Arroyo de la Luz a recoger a una familia, entonces sí la ponemos», explica a modo de ejemplo. Señala, además, que siempre existe la opción de que sea el propio cliente el que traiga la sillita. «El cliente está obligado. Y si no tiene la silla, es cuando ponemos a disposición la nuestra», agrega.

A Tania esta excepción contemplada en el Reglamento de Circulación no le convence nada. «No haré uso de los taxis dentro de la ciudad porque no voy a montar a mi bebé en un vehículo sin la protección adecuada. Yo estaba convencida de que alguno llevaría una sillita en el maletero», zanja. Aunque no es obligatorio, sí hay ciudades que prestan este servicio. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, instaló en 2007 un total de 224 sillitas de niños en 125 eurotaxis, que son los vehículos adaptados para personas con discapacidad.