El Festival de Teatro Clásico de Cáceres se traslada de San Jorge a Santa María para ganar aforo

San Jorge, el recinto emblemático del Festival de Teatro Clásico de Cáceres durante prácticamente toda su historia, dejará de acoger las obras de ... capa y espada del Siglo de Oro. Será la vecina Plaza de Santa María la que de cabida a las 11 obras que conforman la cita de este año, que abre sus puertas el próximo 6 de junio con el musical Romeo y Julieta, a cargo de la compañía Theatre Properties. El motivo de este cambio, tal y como se ha dicho este martes durante la presentación de este certamen, que cumple 36 años, es ganar aforo, ya que se consiguen 600 butacas, 130 más que en San Jorge. Así lo ha detallado Marisa Caldera, la directora del Gran Teatro y de esta cita, cuyo cartel ilustra este año la autora local Cora Ibáñez. Veletas no vuelve al programa del Clásico por ahora debido a las obras que se está llevando a cabo en el Museo de Cáceres. El escenario principal se colocará junto al edificio de la calle Tiendas que da a la plaza de la concatedral.

En cuanto al programa se echa en falta la presencia de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con la que, según indicó Caldera, este año no ha sido posible contratar ninguna obra por falta de disponibilidad. El Brujo vuelve a mandar en el cartel. Su función, el estreno absoluto 'Por ti' es el único que se representará dos días, el jueves 19 y el viernes 20. El otro estreno del festival es 'El lindo Don Diego', de la Escuela de Arte Dramático de Extremadura, que se cuela en el programa principal del festival. La extremeña Amarillo producciones aporta el tercer estreno. Lo hace el día 26 con Rinconete y Cortadillo. Esta compañía ha logrado una convocatoria especial para las compañías extremeñas para estrenar en el Clásico, pero este año no se ha llevado a cabo la coproducción de dos obras de compañías regionales como sucedía en otras ocasiones. Un total de ocho firmas extremeñas participan en esta cita cultural, que cuenta con compañías punteras en el sector, como la lusa Chapitô, Morboria Teatro, La Fundación del Siglo de Oro o Teatro Clásico de Sevilla. Companhía do Chapitô pone por primera vez en España, el día 14, la obra Rei Lear, de Shakespeare, un montaje minimalista marcado por teatro gestual y ausencia de texto.

Morboria, por su parte, pone sobre las tablas del nuevo escenario de Santa María el día 14 'Lo que son las mujeres', de Francisco de Rojas Zorrilla, una comedia que no se representa desde hace más de 100 años. La Fundación del Siglo de Oro apuesta, un día antes, el 13,por 'Don Gil de las Calzas Verdes', un clásico entre los clásicos del Siglo de Oro que celebra el ingenio y el poder femenino. En cuanto a Teatro Clásico de Sevilla, su turno es el sábado 21 y representarán Macbeth, de Hamlet. La sección la Escena Clásica también ofrece, el 22, una interesante propuesta de la compañía Ron Lalá llamada 'La Desconquista'. 'Las preciosas ridículas', de Arroz con costra producciones llega el sábado 7 de junio con una adaptación a los tiempos actuales, los de las redes sociales, de la obra original de Molière. Diagoras Producciones firma 'La Celestina' el domingo 8.

Más allá del cartel oficial repite este año la cena benéfica en San Jorge a favor de la asociación Divertea, en la que se recreará un baile de máscaras con vestimenta renacentista que remite a la obra de Shakespeare Romeo y Julieta. Otro de los actos más llamativos de esta edición es la instalación artística La calle habla en clásico, de la compañía extremeña Proyecto Cultura, donde pueden escucharse versos de la época clásica en plena calle, por teléfono sentados en un sofá. Tendrá lugar el 6, 13 y 20 de junio en la calle San Pedro, 15, confluencia con Donoso Cortés. Dentro de las Piezas Clásicas está 'Mucho ruido y pocas nueces', en el Palacio de Carvajal a cargo de William Shakespeare el miércoles 11 de junio y Giselle en el Gran Teatro el miércoles 25, a cargo de la OSCAM (Orquesta Sinfónica de los Conservatorios de Almendralejo y Mérida) y el Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero de Cáceres.

Los niños en el Clásico abarca una parte importante de este festival, como ha querido reivindicar Asun Mieres, la directora de Emulsión Teatro, encargada de ofrecer los espectáculos 'El Siglo de Oro' y 'Madame Giselle' en el Quiosco de la Música del Paseo de Cánovas y en la Plaza de San Jorge. EX3 ofrecerá El Libru Magicu de los Cuentus Extrmeños el domingo 15 en los soportales del Ayuntamiento. Los pasacalles se celebrarán el 7 y el 8 de junio a cargo de las compañías La Escalera de Tijera, Saltinpunqui Espectáculos y el Lobo y la Luna.

No falta tampoco en el programa Las Noches de Picos Pardos, que celebrará en el Corral de las Cigüeñas Cáceres, capital medieval, a cargo de Ex3 Producciones. Las Notas Clásicas ofrece la cita Ecos del Barroco a cargo del Cuarteto Aurum en la concatedral de Santa María a las 20.30 horas el 7 de junio. El 14 se celebra 'De Extremadura al Nuevo Mundo', a cargo de Cámara Antiqva, mientras que el 27 de junio tiene lugar el concierto de clausura.

El programa cuenta también con la Masterclass 'Sentido, forma y acción' en la ESAD a cargo de David Boceta, profesor titular de interpretación textual en la Real Escuela Superior de Arte Dramático.