Festival Horteralia 2025 en Cáceres: fechas, entradas y artistas confirmados El evento vuelve a Cáceres con un cartel repleto de artistas

Judith Rueda Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:35 Comenta Compartir

Horteralia 2025, el festival de música de la libertad y las risas vuelve a Cáceres este mes más potente que nunca. Durante los días 24 y 25 de octubre visitaran Extremadura artistas como Azúcar Moreno, Fangoria, Nancys Rubias entre otros.

Este evento tendrá lugar en el recinto ferial de Cáceres que estará adaptado a formato de iglú para los conciertos y zonas separadas con foodtracks, coches de choque y áreas de descanso.

Listado de artistas confirmados

Durante el viernes 24 actuarán Azúcar moreno, será su siguiene actuación tras la polémica en Valencia, el grupo de electrónica OBK, la disc-jockey y productora musical Sofía Cristo, Raúl, ganador de un disco de diamante, la cantante y activista lgtb Rocío Saiz y el dj Roi Porto.

El sábado 25 Horteralia recibirá a varios artistas reconocidos como Fangoria, la banda de electrónica formada por Alaska y Nacho Canut, Nancys Rubias, que vuelven al escenario de Horteralia más animados que nunca pese a su anterior mala experiencia con el accidente del año pasado y el grupo de electroclash Putilatex.

El evento también incluirá a Natalia, artista pop que acaba de sacar su último album Tu Diosa, Las Supremas de Móstoles con su conocida canción «Eres un enfermo», la artista pop Roser, la finalista del Benidorm Fest de 2025 Kuve, la drag queen, cantante y compositora Jota Carajota, el grupo de pop rock La década prodigiosa y por último el dj Cherri Coke.

Precios y descuentos

Los precios de las entradas por día serán de 35 euros para el viernes y de 40 euros el sábado, aunque se ofertan bonos para ambos días a 44 euros y un abono VIP de 90 euros que permite el acceso al recinto VIP. Estos precios pueden variar con el Bono Cultural Joven ya que incluye descuento en la página. Este Bono Cultural solo se aplicará a una compra por persona.

Temas

Extremadura

Cáceres

Alaska

Horteralia