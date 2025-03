El festival de blues de Cáceres volverá a Santa María del 5 al 8 de octubre

Redacción Jueves, 24 de agosto 2023, 07:53 Comenta Compartir

El otoño y su gran menú de cultura asoman ya en Cáceres. Un total de 10 bandas actuarán en la plaza de Santa María y ... en el Corral de las Cigüeñas del 5 al 8 de octubre dentro del Cáceres Blues Festival. Bandas nacionales e internacionales conforman el programa musical tejido por la Asociación amigos del Blues que podrá disfrutarse de forma gratuita. La cita arranca el jueves 5 con Peter Storm & The Blues Society y Thorbjorn Risager and The Black Tornado, que saltarán al escenario de 20 a 22 horas respectivamente. La primera formación es la banda de blues más popular de Portugal con firma sonora propia, mientras que la segunda actuación de esta jornada inaugural corre a cargo de uno de los representantes más destacado del blues en la actualidad, de origen danés.

El viernes 6 de octubre habrá tres conciertos en la Plaza de Santa María. El primero, a las 20.30 horas, lo protagonizará Cat Squirrel, el proyecto del veterano Mike Vernon, al que acompañan Kid Carlos, Mingo Balaguer, Oriol Fontalans y Pascual Montes. Continúa a las 22.20 horas Ivan Singh, un joven guitarrista y cantante afincado en Chicago. Cierra los conciertos Manu Lanvin & The Devil Blues, calificado por varios medios como «un prodigioso guitarrista del que siempre han destacado su destreza para aunar las referencias del viejo blues». Los Deltonos En la tercera sesión de este festival la banda Los Gumbo 2 actuará a las 17.30 horas en el Corral de las Cigüeñas. Continuará de nuevo en Santa María a las 20.30 la banda Swing Ton ni Song, que nace en 2015 con componentes que vienen de otras bandas basadas en el swing y el blues. En sus años de vida como grupo han recorrido multitud de escenarios del país incluyendo festivales de blues, swing y circuitos de teatro. En 2020 dejaron de ser un formato instrumental tras la incorporación de Aurora Samino. A las 22.20 horas del sábado llega uno de los momentos estelares del festival con la actuación de Los Deltonos, una destacada formación de rock nacida en Cantabria en los años 80 en Cantabria y que tienen en su haber un total de 15 álbumes de estudio. Cierra el festival el sábado Noa & The Hell Drinkers, una banda formada en San Sebastián en el año 2016 y que en estos años han publicado dos trabajos de manera independiente y acaban de grabar su tercer disco que saldrá a la luz en unos días, este septiembre. El broche final a esta cita musical lo pone a las 13.30 el domingo en El Corral la banda Big Joe Stolle, un conocido cantante de blues berlinés.

