Una farmacia de Aldea Moret en Cáceres sufre dos intentos de robo en menos de tres semanas «No podemos seguir con el corazón en vilo», dice una de las propietarias, que han denuciado ante la Policía Nacional las dos tentativas de allanar el negocio forzando la entrada

C. M. Cáceres Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:09 Comenta Compartir

La farmacia y ortopedia situada en el número 14 de la calle Danubio, en el barrio cacereño de Aldea Moret, ha sufrido en las últimas tres semanas dos intentos de robo que no se han llegado a consumar. El primero fue el 30 de julio y el segundo este martes, ambos a primera hora de la tarde, cuando el establecimiento permanece cerrado durante unas horas.

Las titulares del negocio son las hermanas María Cristina y Marian González Sánchez. Esta última ha contado a HOY cómo los dos intentos de acceder a la farmacia se han producido tratando de forzar la entrada, sin llegar a conseguirlo. Ambas tentativas han sido denunciadas a la Policía Nacional por las propietarias, que sufren ahora una gran sensación de inseguridad.

«No podemos seguir con el corazón en vilo», afirma Marian González, quien señala que ahora llegan con inquietud a la farmacia después de comer porque no saben lo que se van a encontrar, ni si va a haber un nuevo intento de robo en cualquier momento.

Este mismo negocio ya fue objeto de un asalto con robo en la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022. En aquella ocasión el allanamiento se produjo en todno a las cinco de la mañana. Los asaltantantes destrozaron la persiana metálica, la puerta, parte de una pared y también muebles del interior, y se llevaron la caja registradora, en la que había poco dinero.

El robo fue perpetrado por una banda que llevaba dos semanas actuando en la ciudad de Cáceres, sobre todo en bares y gasolineras, casi siempre en las afueras de la ciudad, y siempre entras las cuatro y las cinco de la madrugada. Robaron en zonas como La Mejostilla y El Junquillo, y también en un bar frente al Palacio de Justicia.

Ese fue el primer asalto que sufrio esta farmacia en los 53 años que lleva abierta, y desde entonces no había vuelto a tener ningún incidente similar hasta el pasado 31 de julio.