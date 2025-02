Condenado a cinco años y expulsión de España por apuñalar al hombre que estaba con su expareja

Sergio Lorenzo Cáceres Martes, 27 de septiembre 2022, 13:45 Comenta Compartir

Seguirá en prisión cumpliendo una pena de 5 años y 9 meses de cárcel, y cuando le corresponda el tercer grado le expulsará a su ... país, Honduras, y no podrá regresar a España durante 10 años. Esta es la condena que se acordó este martes, en la Audiencia Provincial de Cáceres, para J.J. C. R. condenado por intento de homicidio, un delito de lesiones y otro delito de quebrantamiento de condena. Se ha llegado a esta pena con el beneplácito de la fiscalía, la acusación particular y el abogado de la defensa, el letrado José Luis Martín.

El ahora condenado, entre los años 2011 y 2014, tuvo una relación sentimental en Honduras con una mujer con la que tuvo dos hijos. En el año 2014 la pareja se vino a vivir a España en donde mantuvieron relaciones esporádicas, hasta que el 6 de julio de 2021 se prohibió a J.J. C. R. acercarse a la madre de sus dos hijos. La orden la dictó un juzgado de Plasencia, localidad en la que residían. Sin hacer caso a esa orden, alrededor de las nueve de la noche del 29 de octubre de 2021 el acusado entró en la casa de su ex, escondiéndose debajo de la cama de ella. Según el escrito de acusación, a las doce y veinte de la noche llegó la mujer a su casa acompañada de un hombre. Vio que su ex estaba debajo de la cama y le pidió que se marchara. J.J. C. R. salió de su escondite con un cuchillo de cocina de 18 centímetros de hoja, se encaró con el acompañante de ella y le asestó una puñalada en el cuello cuando el hombre se estaba poniendo los zapatos. Los dos forcejearon, recibiendo el agredido otro corte en el cuello. La mujer se interpuso y recibió un corte en la mano derecha. Los tres terminaron en el suelo. El agredido se levantó para escapar de la casa y cuando estaba a la altura de la puerta de salida recibió un nuevo corte en la zona de la boca. Pese a las heridas recibidas pudo salir a la calle y pedir ayuda. Le auxilió un ciudadano que llamó al 112. Cuando llegó la Policía Nacional, en el comedor de la casa encontró a la que había sido pareja sentimental, y sobre la almohada de la cama de un dormitorio el cuchillo ensangrentado. J.J. C.R. está privado de libertad desde entonces. Según el informe sanitario, las cuchilladas que recibió en el cuello afectaron zonas vitales y pudo seguir con vida gracias a la atención médica que recibió. El condenado tendrá que indemnizarle por las heridas, al igual que también tendrá que pagar a su expareja por el corte que le hizo en una mano. Las cantidades se decidirán en la ejecución de la sentencia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión