El científico Rodrigo García Valiente fotografiado el pasado jueves en Cáceres. CRISTINA NÚÑEZ

Rodrigo García Valiente

Biotecnólogo
«Es estupendo que Cáceres acoja un congreso científico de este nivel»

Cacereño y presidente de la Red de Asociaciones de científicos en el exterior participa en la gran cita con la investigación que arranca este lunes

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:55

Cáceres es la sede del 2 al 5 de septiembre del 47 congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). Por ... él, que se celebrará en el complejo San Francisco, pasarán más de 600 investigadores, entre ellos algunos de los más punteros de España, Europa y Estados Unidos. Presidido por la científica extremeña Guadalupe Sabio, directora del Grupo de Interacciones Metabólicas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), la cita aborda asuntos como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y el envejecimiento.

