Más de 600 investigadores del campo de la biología llegan a Cáceres en septiembre Los participantes en el congreso analizarán los últimos avances mundiales en bioquímica, biología molecular y biomedicina

Más de 600 investigadores españoles e internacionales se darán cita en Cáceres del 1 al 5 de septiembre en el 47 Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, que se celebrará en el complejo cultural San Francisco, donde se analizarán las últimas investigaciones en el ámbito de la bioquímica, la biología molecular y la biomedicina.

El congreso abordará áreas de enorme relevancia para el futuro de la medicina y la salud como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, el envejecimiento, la comunicación entre órganos, el metabolismo o la proteómica de vanguardia. Participarán científicos de centros punteros de España, Europa y Estados Unidos, así como jóvenes investigadores que representan el futuro de la ciencia.

La presidenta del comité organizador, la científica extremeña Guadalupe Sabio, directora del Grupo de Interacciones Metabólicas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha presentado este jueves el congreso acompañada por el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cáceres, Pedro Pastor, y el primer teniente de alcalde, Emilio Borrega, recoge Europa Press.

Se rendirá homenaje al científico extremeño Eladio Viñuela y a su esposa, Margarita Salas

Sabio ha destacado que es la primera vez que un evento de estas características tiene lugar en Extremadura y ha recordado que la Sociedad Española de Bioquímica fue fundada por Severo Ochoa en 1963, para intentar que los científicos españoles, igual que hacían los de Estados Unidos, se reunieran cada año y conversaran sobre los nuevos avances que se habían producido en los últimod meses.

Para recordar la importancia de los avances científicos, el congreso va a realizar un homenaje al científico extremeño Eladio Viñuela, que jugó un papel importante en la lucha contra la erradicación de la peste porcina, y a su mujer, la investigadora Margarita Salas.

Viñuela trabajaba en Madrid y cuando apareció la peste porcina se trasladó a Extremadura para poner todo el conocimiento que él tenía sobre virus en la investigación de esa nueva enfermedad animal. Creó el primer laboratorio importante en la región, ha recordado Sabio, que ha incidido en que «él consiguió el primer diagnóstico contra la peste porcina».

También, el día de la inauguración se va a hacer un homenaje a dos científicos ilustres que se han muerto en el último año y que fueron muy importantes para la Sociedad Española de Bioquímica: Federico Mayor y Joan Guinovart.

Y para que la sociedad «se nutra» de estos avances, se han organizado actividades abiertas a la ciudadanía como una mesa redonda sobre el cáncer, que tendrá lugar el martes 2 de septiembre, a las 10.00 horas, bajo el título ‘La ciencia que cura: más investigación, más vida’. Además de Guadalupe Sabio, contará con los científicos Francisco Javier Rico y Cándido Ortiz, que realizan sus investigaciones en la Universidad de Extremadura (UEx). Rico participa en el proyecto ‘Aspire-AECC: Mejorar la supervivencia de los pacientes de cáncer de hígado combinando inmunoterapia y cirugía’, mientras que Ortiz tiene en su campo de estudio el cáncer de páncreas, uno de los tumores con más baja supervivencia.

Cabe recordar que la propia Guadalupe Sabio ha contado con el apoyo de la AECC a lo largo de su carrera, con estudios como el que demostró cómo uno de los tratamientos empleados en patologías hepáticas, como algunos tipos de obesidad, puede favorecer a largo plazo el desarrollo de colangiocarcinoma, un tumor poco frecuente que se produce en los conductos biliares, encargados de transportar la bilis hacia el intestino.

Pruebas con animales

Otra mesa redonda del congreso versará sobre la ética en la investigación con el objetivo de «intentar explicar a la ciudadanía por qué aún es necesaria la investigación con animales, cómo se realiza, por qué intentamos cada vez utilizarlos menos, pero todavía, sobre todo en aspectos de salud y de encontrar nuevos fármacos, es básico poder utilizarlos», ha aclarado Sabio. «Creemos que explicárselo a la ciudadanía es una labor de ciencia abierta y que es una necesidad que tenemos para que la ciudadanía apueste por nosotros», ha subrayado.

Respecto a las últimas investigaciones que se pondrán encima de la mesa respecto al cáncer, Sabio ha incidido en que el camino es la detección precoz, «tener más biomarcadores que nos identifiquen qué población está en más riesgo», ha dicho.

En cuanto al tratamiento, la investigación se centra en encontrar nuevos métodos para tratar cánceres que tienen poca curación o un peor pronóstico a través de la llamada «medicina personalizada», porque cada tumor es diferente en cada persona. «La ciencia ha avanzado muchísimo en este último año, lo que indica que estamos en un periodo de crecimiento exponencial tecnológico que creemos que va a llegar a un crecimiento al final en la aplicación y en la nueva terapia», ha añadido.

Por su parte, Pedro Pastor ha recordado además que la AECC «es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 143 millones de euros en 750 proyectos.