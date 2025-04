La estación de tren de Cáceres sigue sin cafetería casi tres años después de su reforma

Casi tres años después de la reinauguración de la estación de tren de Cáceres, en la que se invirtieron unos seis millones de euros ... para una ambiciosa reforma, las instalaciones siguen a medias. Quien quiera tomarse un refresco o una simple botella de agua tendrá que acudir a las máquinas expendedoras porque el servicio de cafetería continúa a la espera. Las licitaciones abiertas para esa contratación quedaron desiertas. El contrato era por ocho años de arrendamiento, con un precio base de 154.000 sin incluir los impuestos.

Los servicios básicos de la terminal tuvieron un pequeño avance cuando se colocaron las máquinas de vending, que al menos permitían a los usuarios de la misma adquirir un tentempié mientras aguardaban la llegada del tren de turno. Fue en 2022.

No hubo empresas interesadas en el bar ante las condiciones que planteaba el administrador de infraestructuras ferroviarias. Ahora, la intención es negociar con empresas del sector en busca de una adjudicación directa que permita que una estación que se renovó para dar el recibimiento a los trenes de alta velocidad vaya paliando poco a poco carencias como esa ausencia de servicio de hostelería.

En junio de 2021, el director de Adif, el alcalde, la entonces consejera de Infraestructuras y el subdelegado del Gobierno, entre otras autoridades, se citaron en la estación ferroviaria de Cáceres y posaron sonrientes para la foto. Las obras entraban en su recta final y, en teoría, todo eran buenas noticias tras 5,7 millones dedicados a una remodelación con una nueva plaza de acceso, con diseño moderno, espacios propios para ciclistas y peatones y zona exterior con 128 plazas de estacionamiento.

No cabía esperar que la renovada terminal fuese a abrir sin servicio de hostelería, pero más impensable aún era que en 2024 la situación continuase igual. Tal y como informó HOY en enero de 2022, el concurso convocado no recibió propuestas. Ello pese a que el administrador estatal se anticipó al final de la obra y activó la licitación en 2020.

Ese contrato contemplaba el alquiler del local de restauración, la terraza exterior y la multitienda. Adif opera con la marca 'máscosas'. Estableció una renta mínima de 18.000 euros en el primer año y 20.677 en los siguientes.

Condiciones

La oferta de cualquier interesado debía reunir unas condiciones mínimas, de tal forma que los viajeros del primer y el último tren del día tuviesen servicio operativo. No solo no fue así sino que ese servicio sigue cerrado para todos a día de hoy.

«Las condiciones son muy difíciles para cualquiera que se interese. Para un pequeño o mediano hostelero de la ciudad, prácticamente imposibles de cumplir», señala un profesional del sector que ha trabajado en la estación y que barajó acudir a la última convocatoria. «Seguimos explorando posibles empresas interesadas», responde Adif a través de su gabinete de prensa sobre esa ausencia de cafetería operativa en Cáceres. «Parece que a corto plazo es más factible llegar a un acuerdo con una empresa interesada en gestionar ese servicio de restauración que volver a licitar ese contrato», concluye.

Adjudicación directa

Esa adjudicación directa, no obstante, se ve más próxima a grandes firmas del sector hostelero que ya tienen contratos en terminales públicas que a empresarios locales. Así lo reconoce uno de ellos que habló de forma directa con Adif. «Esa negociación directa no cambiaba las condiciones de la licitación. Lo que nos ampliaban era la duración del contrato, pero el precio era el mismo», reseña este hostelero, que prefiere no desvelar su identidad.

Un profesional de la hostelería que negoció con Adif revela que debía afrontar una reforma de tres meses en 40 días

También menciona la necesidad de acometer una reforma que incluyese la construcción de la barra y unos servicios públicos, «y todo ello en 40 días, cuando lo mínimo que se tarda en una obra así son tres meses», revela.

La cafetería de Cáceres volvió a licitarse y quedó nuevamente desierta. Ha habido hasta tres intentos, el último a finales de 2022.