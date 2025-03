La cafetería de la estación de trenes de Cáceres queda desierta por tercera vez

C. M. CÁCERES Miércoles, 12 de octubre 2022, 07:44 Comenta Compartir

Tampoco a la tercera fue la vencida. El nuevo concurso convocado por Adif para la gestión de la cafetería y el área comercial de la estación de trenes de Cáceres ha vuelto a quedar desierto al no presentarse ninguna oferta. Ante la falta de alternativas, el administrador ferroviario anuncia que deja vigentes las condiciones económicas de este último concurso por si aparece alguna empresa interesada en hacerse con la adjudicación del servicio de manera directa. Si esto no ocurre, no se descarta una cuarta licitación previsiblemente con un pliego más ventajoso

En esta última oferta, cuyo plazo de presentación finalizó el pasado 6 de octubre, tenía como principal novedad con respecto a las anteriores la duración del contrato, que pasaba a ser de 10 años desde la entrega del local, mientras que en la primera y en la segunda licitación se establecía un contrato por ocho años. La renta fija total que se establece es de 131.000 euros sin IVA, que parte de los 12.000 euros anuales el primer año y se convierte en 14.342 el décimo año a abonar por el adjudicatario. Estas son las condiciones que, según Adif, se mantienen por el momento para una eventual adjudicación directa a la espera de que surja alguien interesado.

Zona comercial

Además de la cafetería, se ha licitado también la implantación del área comercial de la marca propia 'Mascosas'. Se trata de una actividad de restauración-multitienda dentro de un espacio interior cercano a 125 metros cuadrados al que se une una terraza de otros 306 metros cuadrados.

La estación de tren de Cáceres lleva desde que reabrió tras la reforma integral a la que fue sometida, hace ahora justo un año, sin servicio de cafetería, una demanda básica de muchos viajeros que lo único que tienen a su disposición son del máquinas expendedoras que fueron instaladas el este verano. En ellas hay tan solo agua, refrescos y algo para picar. La contratación de estas máquinas se llevó a cabo de forma independiente a la cafetería.

La posibilidad de que la estación cacereña llegue a disponer alguna vez de cafetería depende exclusivamente de la iniciativa privada, ya que Adif no gestiona en ningún lugar de manera directa este tipo de servicios. Mientras, la estación es exclusivamente un lugar de tránsito en el que tan solo se pueden comprar billetes, ir al baño y esperar.

La estación presenta una estética moderna y muy renovada desde la reforma, que costó 5,7 millones de euros e incluyó una nueva plaza de acceso ante la fachada principal con reordenación del transporte público y un total de 129 plazas de aparcamiento en un espacio adyacente. las obras se prolongaron durante 25 meses, 15 más de los previstos inicialmente, y afectaron a una superficie de casi 12.000 metros cuadrados, 400 de ellos dedicados a oficinas.

Temas

Adif

Cáceres