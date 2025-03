La escasez de oferta de pisos de alquiler en Cáceres dispara los precios un 52% en siete años

Paradoja en el mercado inmobiliario de Cáceres. La ciudad aparece entre las capitales más baratas de España en las últimas estadísticas actualizadas del mes ... de julio. Se estima que el precio por metro cuadrado ronda los 6,1 metros, aunque ha tenido un pico de 6,4. La media nacional ronda los 12 euros. Sin embargo, esos precios poco tienen que ver con los de hace apenas siete años. A finales de 2016 se llegaba a los 4,4 euros.

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) alerta del «estrangulamiento» que sufre este negocio y que está impidiendo el acceso a numerosas familias a la vivienda.

La oferta es muy estrecha, de poca calidad y con precios al alza. Han llevado a un incremento en este periodo que ronda el 52 por ciento, según Francisco Marroquín. El presidente de los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) admite que septiembre puede ser «un mes catastrófico» con el inicio del curso académico universitario y la llegada de los estudiantes en busca de pisos de alquiler. Según él, los datos anteriores, que recoge el portal especializado Idealista, «coinciden bastante con los nuestros», ya que los alquileres se pagan ahora por encima de los seis euros el metro cuadrado y antes eran cuatro euros.

En números redondos, destaca Marroquín, «por una vivienda de 90 metros cuadrados se pagaban 400 euros. Hoy pasan casi todas de los 600». Los API de Cáceres estiman el precio medio del piso de alquiler en la capital entre 575 y 600 euros. Lo que más se busca es una vivienda de «tres o cuatro dormitorios, entre 90 y 100 metros cuadrados, con calefacción y garaje», añade.

«Las cifras del Idealista y las nuestras son bastante similares. No se puede hacer de futurólogo, pero si las circunstancias no cambian, iremos a peor», pronostica el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Aporta otro dato revelador. En la cartera que manejan los profesionales del colegio para alquilar queda patente la escasez de la oferta. «Hay unas 64 viviendas en la cartera en la que estamos trabajando las empresas inmobiliarias», subraya. Marroquín aclara que la oferta real es mayor, ya que ese dato no incluye a particulares, pero transmite las dificultades de un mercado que ha tocado máximos este año. Él mismo lo sufrió, cuando al hacer reformas en casa fue incapaz de encontrar un piso 'decente': «Durante las obras nos fuimos a casa de mi suegra», revela.

«Cáceres se ha situado en su pico más alto porque no hay oferta ya. Esa cartera de 60 y pocas viviendas es reducidísima. El mercado no tiene salida», analiza. Para el propietario que dispone de un inmueble «es dificilísimo» colocarlo, según los expertos.

Se produce una paradoja ya que «la gente sí necesita vivienda y existe demanda, pero también se da un estrangulamiento completo del mercado».

Intervencionismo

Las novedades que ha introducido la administración con la Ley de Vivienda no ayudan, afirma Marroquín. «Si se limita la posibilidad del inquilino de subir la renta a un dos por ciento eso lleva a sacar los inmuebles del mercado. Si la subida es el dos por ciento pero la inflación puede llegar al 10, lo que hace el propietario es calcular esa diferencia entre la inflación y el tope del alquiler para fijar la renta. De esta forma, por viviendas de 500 euros se están llegando a pedir 750».

El máximo responsable de los agentes inmobiliarios de Cáceres considera «incongruente» que un inquilino «se pueda ir a los dos meses si quiere, pero el propietario tenga que aguantar cinco años para liberar su piso». «Cualquier intervencionismo es negativo y contraproducente», concluye.

En el último informe de julio, Idealista atribuye a la ciudad un descenso anual de precios del 0,1 por ciento. Con 6,1 euros el metro cuadrado, Cáceres sería junto a Ciudad Real (6,2) la capital más barata. Pese a todo, la situación, según los expertos del sector, está muy lejos de ser ideal y menos aún con la llegada de los universitarios en cuestión de días.