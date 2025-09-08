La ermita del Vaquero abraza de nuevo a su Virgen

Todo el color y el sabor de las celebraciones populares se ha concentrado este lunes en la iglesia de Santiago, la calle Caleros y la ... ermita del Vaquero. La capital cacereña celebra, igual que otras muchas localidades de la región, con grandes dosis de devoción y tipismo este 8 de septiembre. En el día de la comunidad autónoma se honra también a la Virgen de Guadalupe, en concreto a una imagen que este año volvía, tras cinco años fuera, a su 'sede' en una ermita, la del Vaquero, que en 2020 fue clausurada por obras de rehabilitación. «Es una alegría después de tanto tiempo fuera de su ermita, volver a la que es su casa», señalaba Elena Moreno, mayordoma de la cofradía de la Virgen Guadalupe del Vaquero.

Esta procesión ha servido para llevar a cabo la reapertura oficial de este pequeño templo del siglo XVII muy querido por los vecinos de la ciudad monumental. El guion ha sido el mismo que el de todos los años, con la no menor diferencia de que la imagen ya se queda allí.

La procesión arrancaba a la una menos cuarto cuando, después de la eucaristía, en la entrada de la iglesia de Santiago comenzaban los bailes a cargo del grupo El Redoble. La agrupación musical Nuestra Señora de la Misericordia ha acompañado durante todo el recorrido una comitiva que ha transitado la calle más tradicional de Cáceres entre cánticos y atavíos tradicionales. Y también bajo el calor, ya que la temperatura ha vuelto a ser veraniega en la ciudad después de una jornada otoñal como la del domingo.

Ampliar El Redoble acompañó a la imagen a la salida de Santiago y durante su recorrido. CRISTINA NÚÑEZ

Balcones decorados con mantones, banderines con los colores azul y blanco de la cofradía y mucho público a lo largo de todo el trayecto han definido esta cita religiosa y tradicional, en donde no han faltado cánticos y vivas a 'La reina de Extremadura' y 'La Virgen de Caleros'. Ha sido especialmente emotivo el momento en el que el paso ha sido introducido en la ermita. Las puertas estaban cerradas a cal y canto y se ha golpeado la puerta. Desde dentro se ha abierto el portón para dejar paso a la imagen entre aplausos y vítores.

Tras los actos del Día de Extremadura, la ermita del Vaquero abrirá con periodicidad, aunque no diaria. Según se informa desde la Diócesis de Coria-Cáceres, la parroquia de Santiago prevé darle uso todos los miércoles, de 10.00 a 12.00 horas. Y, además, también abrirá los primeros sábados de mes de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00 horas (el rosario y la misa tendrán lugar a las 18.00 horas). Por su parte, la cofradía también dará culto a la imagen una vez al mes.