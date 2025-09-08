HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Llegada de la imagen de la Virgen de Guadalupe del Vaquero a su ermita en la calle Caleros. CRISTINA NÚÑEZ

La ermita del Vaquero abraza de nuevo a su Virgen

El templo guarda ya, tras la procesión, una imagen que ha estado cinco años fuera por sus obras de rehabilitación

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:16

Todo el color y el sabor de las celebraciones populares se ha concentrado este lunes en la iglesia de Santiago, la calle Caleros y la ... ermita del Vaquero. La capital cacereña celebra, igual que otras muchas localidades de la región, con grandes dosis de devoción y tipismo este 8 de septiembre. En el día de la comunidad autónoma se honra también a la Virgen de Guadalupe, en concreto a una imagen que este año volvía, tras cinco años fuera, a su 'sede' en una ermita, la del Vaquero, que en 2020 fue clausurada por obras de rehabilitación. «Es una alegría después de tanto tiempo fuera de su ermita, volver a la que es su casa», señalaba Elena Moreno, mayordoma de la cofradía de la Virgen Guadalupe del Vaquero.

